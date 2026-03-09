מפקד אוגדה 91 תת-אלוף יובל גז קיים הערכת מצב ושיח עם ראשי הרשויות בגליל ואמר כי "האחריות שלנו היא לא רק להגיב - אלא להקדים, ליזום ולהגן, כל מקום שצה"ל יידרש לפעול בו - נפעל; אני פה בשביל להגיד לכם שאנחנו נערכים לתרחישים שונים, יש לנו תוכניות מבצעיות לפעולה מיידית וכוחות שפרוסים לאורך הגבול ובעומק השטח" (צבא)
הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, קיים היום הערכת מצב באוגדה 91 עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91, תא"ל יובל גז, ראש חטיבת המבצעים, תא"ל ישראל שומר, מפקדי החטיבות ומפקדים נוספים. לאחר מכן, הדליק נר ראשון של חנוכה עם כוחות האוגדה (צבא)
בצל המשא ומתן לפירוק חיזבאללה מנשקו, כוחות צה"ל יצאו למבצע מיוחד וממוקד בלבנון להשמדת ומניעת התבססות מחדש של חיזבאללה במרחב. הושמדו מתקנים צבאיים, מנהרות, תשתיות טרור ועוד | תיעוד מיוחד מהשמדת תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון (חדשות, ביטחון)