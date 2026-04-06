הערב (שני) התפרסם תחקיר האירוע הקשה סמוך לליטאני בו נהרג סמל משה יצחק הכהן הי"ד, וממנו עולה כי במהלך הימים הראשונים של הלחימה על גדות נהר הליטאני במרחב הבופור, כוח משולב מגדוד 890 הצנחנים וכוח יהל"ם יצא למשימה מיוחדת לכיבוש תא שטח בצד השני של הנהר. הכוח נערך למשימה במשך כ-36 שעות, כולל הצטיידות בכלים הנדסיים.

לפי הדיווח ב-i24NEWS, במהלך הפעילות, נפתחה אש כבדה על הכוח המשולב - עשרות מרגמות ורקטות נורו לעברו תוך דקות ספורות. גורמי צה"ל מציינים כי לא מדובר במארב מתוכנן, אלא בריכוז מאמץ של האויב מול הפעולה המיוחדת.

על פי הדיווח, במהלך ההפגזה, סמל משה יצחק הכהן ז"ל נהרג וכ-20 לוחמים וקצינים נפצעו בדרגות שונות. חילוץ הנפגעים בוצע תוך התלבטות בחמ"ל האם לעצור את הפעולה הקריטית או להמשיך אותה למרות החשיפה לאש.

עקב מספר הנפגעים, לא ניתן היה להשלים את המשימה, ואפקט ההפתעה והמעבר הקריטיים נפגעו. כוח יהל"ם נסוג והותיר מאחור ציוד, כולל באגרים וסירות גומי, בעוד גדוד 890 נשאר בלב שטח האויב זמן ממושך תחת אש, תוך חיפוי על פינוי הפצועים וניסיון להמשיך את הפעולה.

לאחר יותר משעה, ובהערכת מצב משותפת של אלוף הפיקוד והמאו"ג, הוחלט לעצור את המשימה ולבצע ניתוק מגע כדי לשמור על יכולת המשך הפעולה בעתיד והצלת הכוח.

רוב הציוד ההנדסי חולץ, אך חלק נותר בשטח. חיזבאללה פרסם תיעודים של הציוד שננטש, אולם בצה"ל מציינים כי רוב האמצעים חולצו בהצלחה.