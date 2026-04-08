דובר צה"ל בנתונים דרמטיים על תוצאות המבצע: למעלה מ-50% ממערך הטילים הבליסטיים של איראן הושמד בתקיפות חסרות תקדים | הפגיעה במערכי הייצור הוגדרה כ"יסודית", באופן שיקשה על המשטר בטהרן להשתקם בשנים הקרובות. | הנתונים המלאים (צבא וביטחון)
דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, מסר בהצהרה לתקשורת כי "בימים האחרונים יש ניסיונות של איראן וחיזבאללה להגביר את הירי לישראל" | הוא הוסיף כי "המשטר האיראני מעורער, ומנסה להסתיר את זה מהאזרחים" | הוא הציג את מיקומי המפגשים שבהם חוסלו בכירי משטר הטרור האיראני ביום הראשון למערכה (חדשות)
חוק הגיוס ז"ל - והפעם זה רשמי: במפלגות החרדיות מלקקים את הפצעים | בצל הדיווח על ערב דרמטי בגזרה הביטחונית: אסירי עולם התורה יתקבלו ע"י המונים בבני ברק | סירי הענק ששימשו את יצרני הקוגלים יוחלפו בחד פעמי - זו הסיבה | בשורת ענק לחסידי סקווירא: איכלוס הקריה החדשה קרוב מתמיד | ירי משולב והתפרסות מחודשת של כוח רדואן: עם כלביא היום ה-12 (מעייריב)
כמדי יום מאז החלה מלחמת שאגת הארי, דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין מסר עדכון לתקשורת | "הושלמה סדרת תקיפות נגד שישה שדות תעופה צבאיים באיראן - חיל האוויר ממשיך להעמיק את העליונות האווירית בשמי איראן", הבהיר דובר צה"ל (חדשות, צבא וביטחון)
דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, מסר הצהרה לתקשורת ועדכן על היום החמישי למלחמה עם איראן וחיזבאללה | הוא סיפר כי צה"ל השלים גל תקיפות נרחב בטהרן במסגרתו הותקף מתחם לאחסון טילים מסוג 'קאדר' באיספהאן | צפו (צבא)
דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, חשף הבוקר כי מאות מטוסי חיל האוויר תוקפים בו-זמנית יעדים באיראן ובלבנון | דפרין איים כי חיזבאללה ישלם מחיר כבד על שיגורי הלילה והבהיר כי צה"ל ערוך לכל האפשרויות, כולל תמרון קרקעי נרחב בלבנון (צבא וביטחון)
תוכנית מעייריב הפופולארית עוזבת את כיכר השבת ומגיעה לאתר בבלי. התוכנית שהפכה למהדורת החדשות המרכזית של המגזר החרדי תופיע מידי ערב באתר והערב במהדורה - גדולי ישראל בהתייחסות כואבת לאירועי אמש | המשטרה "שלפה" את המסמכים - צה"ל הודף את הטענות | האם מערכת המשפט תדרוס את הכותל המערבי? כל הפרטים על הדיון מחר | כאב בן 30 שנה נמחק בשיחת טלפון: הסיפור שחסידי ויז'ניץ לא מעכלים | תיכוניסטים חרדים וחסידי קוז'ניץ בשיתוף פעולה חריג במרדף אחרי השלג (מעייריב)
דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין, התייחס הערב לתקיפה של צה"ל על בית החולים 'נאצר' בחאון יונס שברצועת עזה, בה נהרגו אזרחים ועיתונאים, הבהיר כי מחבלי חמאס פעלו מתוך בית החולים, הביע צער על הפגיעה בחפים מפשע והבטיח להציג את ממצאי התחקיר בשקיפות | צפו בדברים (צבא)
דובר צה״ל בהצהרה לאחר התקרית בבית חאנון: ״לוחמי צה״ל מכתרים כעת את בית חאנון מכל הכיוונים, בית חאנון היא יעד מבוצר שבה נמצאים עשרות מחבלים ויש בה עוד מנהרות תת קרקעיות שעלינו להשמיד" | כזכור הבוקר התיר צה"ל לפרסם: כי חמישה לוחמים בגדוד 'נצח יהודה' נפלו אמש מפיצוץ של זירת מטענים גדולה באזור בית חאנון בצפון רצועת עזה (צבא וביטחון)
דובר צה"ל אפי דפרין מסר לפני זמן קצר הצהרה לתקשורת, ברקע המשך הלחימה עם איראן | דפרין: "המסר שלנו בתקיפות באיראן ברור, יש לנו עוד תוכניות רבות. נדע להמשיך ולפגוע בכל מי שיהיה שותף לתוכניות המאיימות על ישראל" (צבא)