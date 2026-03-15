תא"ל אפי דפרין

דובר צה"ל, אפי דפרין אמר הערב (ראשון) בהצהרה לתקשורת כי "תקפנו יותר מ-2,000 מטרות באיראן וחיסלנו אלפי מפקדים וחיילים מהמשטר", אולם "כצבא אין לנו מטרה להפיל משטר. אלא לפגוע בכל המערכים והיכולות של המשטר - ואנחנו עושים זאת כתף אל כתף יחד עם צבא ארצות הברית".

דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, אמר בהצהרה כי "חיסלנו 40 בכירים שבהם עלי חמינאי. אלו שלושה מפגשים מרכזיים, שסיכלנו בהם את מרבית בכירי מערך המודיעין והביטחון. בהמשך פגענו במערך הטילים הבליסטיים - פגענו ביותר מ-700 ו-70% משגרים יצא מכלל שימוש". הוא הוסיף כי "המשטר האיראני מעורער, ומנסה להסתיר את זה מהאזרחים".

