דובר צה"ל, אפי דפרין אמר הערב (ראשון) בהצהרה לתקשורת כי "תקפנו יותר מ-2,000 מטרות באיראן וחיסלנו אלפי מפקדים וחיילים מהמשטר", אולם "כצבא אין לנו מטרה להפיל משטר. אלא לפגוע בכל המערכים והיכולות של המשטר - ואנחנו עושים זאת כתף אל כתף יחד עם צבא ארצות הברית".
דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, אמר בהצהרה כי "חיסלנו 40 בכירים שבהם עלי חמינאי. אלו שלושה מפגשים מרכזיים, שסיכלנו בהם את מרבית בכירי מערך המודיעין והביטחון. בהמשך פגענו במערך הטילים הבליסטיים - פגענו ביותר מ-700 ו-70% משגרים יצא מכלל שימוש". הוא הוסיף כי "המשטר האיראני מעורער, ומנסה להסתיר את זה מהאזרחים".
דובר צה"ל דפרין, הציג הערב את מיקומי המפגשים שבהם חוסלו בכירי משטר הטרור האיראני ביום הראשון למערכה. לדבריו, התקיפות בוצעו במוקדים שבהם התכנסו בכירי המשטר, כחלק מהמהלך הפותח של ישראל נגד איראן.
דובר צה"ל אמר כי בימים האחרונים נרשמו ניסיונות מצד איראן וחיזבאללה להגביר את הירי לעבר ישראל שלדבריו מהווים תגובה ישירה ללחץ הצבאי שמפעילה ישראל. לדבריו, מטרת הפעולה היא לפגוע בכל המערכים והיכולות של המשטר האיראני, במהלך המתבצע "כתף אל כתף לצד ארצות הברית". דפרין הוסיף כי עד כה תקף צה"ל יותר מ-700 מטרות הקשורות למערך הטילים, וכי יותר מ-70% ממשגרי הטילים הבליסטיים של איראן הוצאו מכלל שימוש.
דפרין נשאל אם תקיפת הבסיג' תוביל לקריאה לאזרחים האיראנים לצאת לרחובות. הוא השיב: "כצבא אין לנו מטרה להפיל משטר. אנחנו מייצרים את התנאים לעם שייקח את המדינה שלו. פגענו בכוחות הבסיג' שמשליטים טרור על האזרחים. מה יעשה העם האיראני - זה תלוי בו".
