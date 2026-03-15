דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, מסר בהצהרה לתקשורת כי "בימים האחרונים יש ניסיונות של איראן וחיזבאללה להגביר את הירי לישראל" | הוא הוסיף כי "המשטר האיראני מעורער, ומנסה להסתיר את זה מהאזרחים" | הוא הציג את מיקומי המפגשים שבהם חוסלו בכירי משטר הטרור האיראני ביום הראשון למערכה (חדשות)
לאחר הצהרתו של מזכיר המלחמה פיט הגסת' על הטבעת ספינת מלחמה איראנית מול חופי סרי לנקה | לפי הרשויות המקומיות, 80 מלחים של הצי האיראני נהרגו במתקפה האמריקנית | הספינה שבה מטקס בינלאומי כאשר הותקפה על ידי צוללת אמריקנית (בעולם)
טאקר קרלסון, מתנגד ישראל ששייך לימין הקיצוני השמרן בארה"ב, טוען כי השיחות בין ארה"ב לאיראן לא נועדו ללחוץ על איראן למניעת נשק גרעיני | לדבריו, העימות יצוץ גם אם ארה"ב לא תתקוף, מכיוון שישראל תעשה זאת ותגרור את ארה"ב אחריה (מדיני)
הודעה כוזבת שהופצה בשעות האחרונות טענה כי בתי החולים בפתח תקווה נערכים לפינוי מיידי • במרכז שניידר מבהירים: "ההודעה לא יצאה מטעמנו, נשמעים להנחיות כרגיל" • וגם: הדיווחים על תקיפה קרובה באיראן (בארץ, בריאות)
ממשל טראמפ נערך למלחמה גדולה באיראן, שעשוייה להתחיל בקרוב מאוד | לפי הדיווח הדרמטי באקסיוס, זו עלולה להיות מערכה "רחבה" שיכולה להימשך מספר שבועות | מקורות אמריקנים: "הסבלנות בבית הלבן אוזלת" (אקטואלי, ביטחון)
דיווחים שפשטו ברשתות החברתיות בשעות האחרונות מעלים כי "רוסיה פינתה את הדיפלומטים שלה מישראל" | לפי ה"דיווחים" רוסיה הוציאה שלוש טיסות פינוי, מפיצי השמועה אף הסתמכו על תיעוד הטיסות ב"פליי ראדאר 24" | כל הפרטים (חדשות)
פצצה אלקטרומגנטית - לנו כישראלים, המושג הזה מצלצל היטב, כאשר בשנה שעברה דווח ב'דיילי סטאר' הבריטי כי ישראל מתכננת להחשיך את טהרן הבירה באמצעות פצצה מהפכנית וחכמה, לא קטלנית - ויעילה במיוחד | מאז, מים רבים זרמו בירדן, וישראל כבר הספיקה לתקוף - ככל הנראה ללא שעשתה שימוש בפצצה המדוברת | בימים האחרונים חזרה פצצה דומה לכותרות - פצצת הגרפיט, לאחר שארה"ב החשיכה את קראקס הבירה באמצעותה - וחטפה את מנהיג המדינה | כל מה שרציתם לדעת על פצצות ההחשכה שמרעידות את טהרן (מגזין בבלי)
במה שנראה כהסלמה דרמטית מול מדינת הטרור השיעית, צה"ל ושב"כ לקחו היום אחריות על חיסול מחבל מיחידת המבצעים של 'כוח קודס' האיראנית, היחידה המיוחדת של משמרות המהפכה האחראית על טרור חו"ל | ברקע השמועות על מערכה אפשרית מול איראן, ישראל מתקדמת בצעד נוסף לקראת עימות ישיר (חדשות, צבא)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חזר רבות בתקופה האחרונה על המסר שהוא סיים שש מלחמות, ולפעמים זה גם היה "7" | בכתבת BBC, שכידוע אינם מתומכיו של טראמפ, התחקו אחר הצלחותיו של טראמפ והשלום שהוא הביא או לא הביא לעולם | בין ישראל-איראן למצרים-אתיופיה, מהי מטרתו האמיתית של טראמפ בהצהרות השלום? (סקירה, מגזין בבלי)