חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים במהלך הלילה (בין שבת לראשון) גל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במרחב טהרן. "צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני", נמסר מדובר צה"ל.
במסגרת התקיפות, מטוסי הקרב של חיל האוויר הטילו עשרות חימושים לעבר אתרים ששימשו את גופי הביטחון הכפופים למשטר הטרור האיראני לייצור ואחסון אמצעי לחימה.
בין האתרים שהותקפו - בסיס של צבא איראן ששימש להדרכת חיילים ואחסון מערכות טילים לפגיעה בכלי טיס.
כמו כן הותקפו אתר ייצור ואחסון אמצעי לחימה של משרד ההגנה ואתר ייצור אמצעי לחימה של חיל האוויר במשמרות המהפכה.
במקביל, צה"ל תקף מפקדה נוספת של מיניסטריון המודיעין האיראני ומפקדת חירום של כוחות ביטחון הפנים.
"התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו", מסר דובר צה"ל.
