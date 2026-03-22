בבלי
"מעמיקים את הפגיעה"

מכה למשטר: עשרות פצצות הוטלו הלילה על שלושת המוקדים הללו בטהרן

צה"ל תקף הלילה עם עשרות חימושים מטרות אסטרטגיות בטהרן: בסיסי ייצור נשק, מפקדות מודיעין ומתקני משמרות המהפכה | "חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו" (שאגת הארי)

האתרים שהותקפו (צילום: דובר צה"ל)

חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים במהלך הלילה (בין שבת לראשון) גל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במרחב טהרן. "צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני", נמסר מדובר צה"ל.

במסגרת התקיפות, מטוסי הקרב של חיל האוויר הטילו עשרות חימושים לעבר אתרים ששימשו את גופי הביטחון הכפופים למשטר הטרור האיראני לייצור ואחסון אמצעי לחימה.

בין האתרים שהותקפו - בסיס של צבא ששימש להדרכת חיילים ואחסון מערכות טילים לפגיעה בכלי טיס.

כמו כן הותקפו אתר ייצור ואחסון אמצעי לחימה של משרד ההגנה ואתר ייצור אמצעי לחימה של חיל האוויר במשמרות המהפכה.

במקביל, צה"ל תקף מפקדה נוספת של מיניסטריון המודיעין האיראני ומפקדת חירום של כוחות ביטחון הפנים.

"התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו", מסר דובר צה"ל.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתקיפה והגנה:

