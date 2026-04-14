בצילום חד: כך נראית השמדת המנהרות ברצועת עזה מסוף השבוע האחרון

בסוף השבוע האחרון, הכוחות השמידו ארבעה תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של כ-800 מטרים אשר שימשו את ארגון הטרור חמאס | תוואים אותרו, חדרי שהייה, ציוד לשהייה, מוקשים וחומרים ששימשו את חמאס להכנת מטענים נגד כוחותינו | כך נראית השמדת המנהרות (חדשות) 

כוחות צוות הקרב של חטיבת 'אגרוף הברזל' (205) וכוחות יחידת יהל״ם בפיקוד אוגדה 252, פועלים במרחב צפון רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב לטיהור המרחב מתשתיות טרור.

בסוף השבוע האחרון, הכוחות השמידו ארבעה תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של כ-800 מטרים אשר שימשו את ארגון הטרור חמאס.

בתוואים אותרו, חדרי שהייה, ציוד לשהייה, מוקשים וחומרים ששימשו את חמאס להכנת מטענים נגד כוחותינו.

"כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", מסכם דובר צה"ל.

