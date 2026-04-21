באורח תמוה למדי, דובר צה"ל חזר בו ושינה את גרסתו לאחר האזעקות שנשמעו מוקדם יותר בגליל העליון.

אחר הצהריים (שלישי), הופעלו אזעקות במעיין ברוך ובכפר יובל, לאחר זמן קצר הודיע דובר צה"ל כי מדובר באזעקת שווא.

"בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במרחב כפר יובל ומעיין ברוך, מדובר בזיהוי שווא", נכתב בהודעת דו"צ.

מאוחר יותר בשעות הערב, חזר בו דובר צה"ל מהודעתו הראשונית והודיע כי מדובר היה באירוע אמת.

"ארגון הטרור חיזבאללה שיגר לפני זמן קצר מספר רקטות לעבר כוחות צה״ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, במרחב רב אל תלתין שבדרום לבנון.

תוך דקות ספורות, צה״ל סגר מעגל ותקף את המשגר ממנו נורו הרקטות.

בניגוד לדיווח על זיהוי שווא, מבדיקה נוספת עולה כי ההתרעות שהופעלו בכפר יובל ומעיין ברוך, הופעלו ככל הנראה בעקבות יירוט כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מלבנון בטרם חצה לשטח הארץ.

מדובר בהפרות בוטות של הסכם הפסקת האש", סיכם דובר צה"ל.

מהודעת צה"ל נראה כי לא רק שמדובר באירוע אמת, אלא בשני אירועים מקבילים המהווים הפרה של הפסקת האש: ירי על כוחות צה"ל הפרוסים מדרום לליטאני ושיגור כטב"ם לעבר יישובי הצפון.

בישראל ממתינים לראות תגובה של הדרג המדיני לשני האירועים, במקביל למתיחות מול איראן שעות לפני מועד פקיעת הפסקת האש.