נשיא ארה"ב נשאל הלילה על סיכויי הצלחת שיחות המו"מ עם איראן והשיב תוך איתות מזהיר לאיראן: "השיחות יהיו חשובות מאוד, מקווה שהם יהיו הגיוניים, אני לא חושב שהם מעוניינים בהשלכות של אי הגעה להסכם" | במערכת הביטחון בישראל לא לוקחים סיכון ונערכים לאפשרות של עימות מול איראן (אקטואלי)
רה"מ נתניהו נחת הלילה בוושינגטון לקראת הפגישה המשמעותית עם הנשיא טראמפ בבית הלבן | המנהיגים צפויים לדון בשיחות המו"מ של ארה"ב עם איראן והדרישות של ישראל | נתניהו נועד עם שליחי הנשיא ויטקוף וקושנר ועודכן על סבב השיחות הראשון | טראמפ הלילה: "מעדיף לעשות הסכם - בלי גרעין או טילים" (עולם)
נשיא ארה"ב התייחס לשיחות הראשונות עם איראן בעומאן והגדיר אותן כ"טובות", הדגיש כי "יש זמן לעסקה" והצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני | באיראן הכחישו וטענו: "טראמפ שקרן, ממשלת איראן לא חזרה בה ולא תחזור בה מהקווים האדומים שלה" (עולם)
בשיחה עם כתבים על ה'אייר פורס וואן' התבטא נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי הוא מקווה שניתן יהיה להגיע להסכם עם איראן שימנע תקיפה צבאית: "האיראנים מנהלים מו"מ ברצינות. אם נוכל להגיע לעסקה שתכלול ויתור על נשק גרעיני זה יהיה טוב (בעולם)
נשיא המדינה יצחק הרצוג, נשאל במסגרת הריאיון שנערך לו בוועידה בדאבוס, לגבי בקשתו של נשיא ארצות הברית ממנו לתת חנינה לראש הממשלה נתניהו והשיב: "הבקשה צריכה לעבור הליך של איסוף חוות דעת שונות על ידי הגופים הרלוונטיים במשרד המשפטים. איני יכול להפר זאת, משום שעליי לפעול בהתאם לכללים. אמרתי שוב ושוב שאני מכבד מאוד את טראמפ" (בעולם)
רגע לפני שהנשיא טראמפ הורה על תקיפה באיראן, המסר של ישראל לארה"ב היה כי התקיפה שתוכננה לא הייתה מביאה להפלת המשטר האיראני | בישראל לא חששו ממחסור במיירטים, כך גם לא מקריסת מערך ההגנה האווירי | בישראל סבורים שההחלטה של טראמפ לעצור את התקיפה הייתה החלטה נכונה (חדשות)
גורמים בכירים בארה"ב צוטטו הלילה כי הנשיא דונלד טראמפ אמר ליועציו הבכירים כי הוא מעוניין שכל תקיפה אמריקנית באיראן "תנחית מכה מהירה ומכרעת על המשטר האיראני" | טראמפ מסתייג מפעולה שתוביל "למלחמה מתמשכת שתארך שבועות או חודשים" | החשש: לארה״ב אין - בשלב זה - במזרח התיכון את כל האמצעים הצבאיים כדי להתגונן לתגובה האיראנית (חדשות, עולם)
בזמן שדונלד טראמפ כבר חוגג את ההשתלטות על "הברז" של ונצואלה, הוא נתקל בחומה סינית בצורה של חוב עתק בסך 10 מיליארד דולר | האם הצהרות הניצחון הם לאוזני חברות הנפט שתמכו בבחירתו של טראמפ לנשיאות? וגם התמיכה המפתיעה ממשפחת רוטשילד (חדשות בעולם)
בעוד המתיחות הצבאית בין ארה"ב לוונצואלה הרקיעה שחקים בקריביים, נחשף סיפור ריגול עוצר נשימה: סוכן פדרלי אמריקאי ניסה לגייס את טייסו האישי של ניקולאס מדורו כדי שיחטוף אותו ויסגיר אותו לידי ארה"ב (חדשות בעולם)