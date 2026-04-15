אב נתן לבנו בן ה-10 לנהוג ברכבו בכביש • כתב אישום חמור בדרך

יחידת התביעות של מרחב שרון במשטרה שוקדת על הגשת כתב אישום חמור נגד תושב כפר קאסם, החשוד כי אפשר לבנו בן ה-10 לנהוג ברכבו בניגוד לחוק ותוך סיכון חיי אדם. על פי החשד, האב ישב לצידו של הילד בזמן הנהיגה, כאשר על ברכיו בנו הפעוט בן השלוש, וכל נוסעי הרכב לא היו חגורים.

האירוע, שתועד במצלמות השוטרים, התרחש לפני כחודש בסמוך למחלף חורשים. שוטרי סיור ממשטרת כפר קאסם, שהיו בנסיעה בעקבות אזעקה על נפילת טילים, הבחינו ברכב פרטי שחלף על פניהם בנסיבות מחשידות, כאשר הנהג נראה צעיר מכדי להחזיק ברישיון נהיגה.

על מנת שלא לסכן את יושבי הרכב ומשתמשי הדרך, הורו השוטרים לרכב לעצור בצד הדרך. כאשר ניגשו לרכב, גילו תמונה מזעזעת: מי שאוחז בהגה הוא ילד בן 10 שאינו חגור. לצידו ישב אביו, כשעל ברכיו בנו הפעוט בן השלוש – וגם הם אינם חגורים.

בעל הרכב, שהבין את חומרת מעשיו, הסביר לשוטרים: "אני מתנצל, הוא ביקש לנהוג ונתתי לו לנסוע קצת, כמה מטרים". ההסבר לא שכנע את השוטרים, שהחלו בפעולות משפטיות מיידיות.

"התנהגות חסרת אחריות"

מדוברות משטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה התנהגות חסרת אחריות מסוג זה, שתוצאותיה עלולות להיות קטלניות, ותמשיך לפעול בנחישות נגד עבירות המסכנות חיים בכבישים".

יצוין כי בימים אלה מתקיים מבצע אכיפה ארצי של משטרת התנועה נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, במסגרתו פרוסים מאות שוטרים ומתנדבים מצפון ועד דרום. המבצע מתמקד באכיפה נגד עבירות היסח דעת, חציית צומת ברמזור אדום, נסיעה בשול וקיפוח זכות.

במקרים דומים בעבר, נהגים שביצעו עבירות תנועה מסוכנות נקראו לדין בהליכים מהירים וקיבלו עונשים חמורים. המשטרה מדגישה כי היא תמשיך לפעול בנחישות נגד כל התנהגות המסכנת חיים בכבישים, במיוחד כאשר מדובר בסיכון ילדים.