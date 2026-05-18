ראש מועצה וסגנו נורו בצאתם מחתונה בג'דידה-מכר

אירוע ירי חמור התרחש הלילה (בין ראשון לשני) בישוב ג'דידה-מכר שבגליל, כאשר ראש המועצה המקומית וסגנו נורו בצאתם מאירוע חתונה. מצבו של ראש המועצה, גבר כבן 50, מוגדר כקשה מאוד ולא יציב, בעוד סגנו, בן 49, נמצא במצב בינוני.

על פי הפרטים שנמסרו, האירוע התרחש סמוך לשעה 00:03 לאחר חצות, כאשר שני הנבחרים יצאו מאולם החתונה. יורה שהגיע למקום על קורקינט פתח באש לעבר סגן ראש המועצה, ולאחר מכן כיוון את נשקו לעבר ראש המועצה עצמו וירה בו. לאחר הירי נמלט התוקף מהזירה.

צוותי מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את שני הפצועים במצב קשה, כאשר שניהם סבלו מפציעות ירי בגופם. פרמדיק מד"א חארת כליב, שהגיע למקום, מסר: "ראינו גבר בן 49 שנפצע מירי כשהוא בהכרה, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים במצב בינוני".

כליב הוסיף כי "מהמקום פונה פצוע נוסף, גבר בשנות ה-50 לחייו כשהוא בהכרה וסובל מפציעות ירי קשות בגופו כשמצבו קשה". שני הפצועים פונו למרכז הרפואי לגליל בנהרייה, כאשר ראש המועצה הובא במצב קשה מאוד ולא יציב עם פציעות ירי חודרות.

כוחות משטרה הגיעו לזירה ופתחו בחקירה נרחבת. השוטרים ביצעו סריקות באזור בניסיון לאתר את היורה, שכאמור נמלט מהמקום. טרם ידוע על מעצרים בפרשה, והמשטרה ממשיכה בפעולות החקירה.