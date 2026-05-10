ברקע מערכת הבחירות הקרובה, שעשויה לעמוד סביב שאלת האחריות לטבח שמחת תורה, התייחס הבוקר (ראשון) שר התרבות והספורט מיקי זוהר לביקורת על הממשלה, וטען כי הטבח תוכנן בחמאס בזמן הממשלה הקודמת.
בראיון לתקשורת הכללית, בתגובה לאמירת המראיין, כי "האסון הכי גדול קרה במשמרת שלכם", ביקש זהר לצייר את ציר הזמן של התכנון המבצעי של האויב לטענתו מול המועד בו יצאה המתקפה אל הפועל.
לדבריו, "הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת. במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה וכל שאר החברים שהיו שם". השר ציין כי המידע שבידיו מצביע על כך שראש חמאס בעזה, יחיא סינוואר, החל בקידום התוכניות כבר לפני מספר שנים.
"אנחנו יודעים גם מהתמונה המודיעינית שסינוואר תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה", ציין השר זוהר בראיון. "לצערי זה קרה במשמרת שלנו". לדבריו, הזיהוי של חמאס לגבי חולשה שלטונית בישראל היה הגורם לגיבוש התוכנית המבצעית.
עם זאת, השר התייחס גם למציאות החברתית בישראל ערב המלחמה, וציין כי "כשעלינו לשלטון התחלו מאבקים בתוך העם בכל מה שקשור לרפורמה המשפטית ונוצר פילוג מאוד מאוד גדול בעם, ויכול להיות שזה היה טריגר משמעותי גם כן להחלטה של סינוואר להתקיף את ישראל".
בהמשך דבריו תיאר זוהר את התחושות הקשות שפקדו את הציבור הישראלי עם פרוץ הקרבות וההבנה של גודל האסון. "כל מדינת ישראל, על כל אזרחיה מימין ומשמאל, קיבלנו סטירה מצלצלת. הבנו את גודל האירוע", אמר זוהר. הוא הסביר כי ההתעוררות הלאומית בעקבות המחדל היא שעומדת בבסיס ההחלטה לכנות את המערכה בשם "מלחמת התקומה".
השר גם עמד על הרוח שהפגין הציבור לאחר הטבח הקשה "העם הזה קם מהמצב הכי קשה שיש והכי נורא שיש והצליח לנצח", אמר השר. הוא הדגיש כי למרות נקודת הפתיחה הקשה והמחדל הכבד, היכולת של העם להתאחד ולהשיב מלחמה שערה היא שמגדירה את האירוע ההיסטורי הנוכחי כסיפור של תקומה לאומית מעבר לכל מחלוקת פוליטית.
0 תגובות