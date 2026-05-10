ברקע מערכת הבחירות הקרובה, שעשויה לעמוד סביב שאלת האחריות לטבח שמחת תורה, התייחס הבוקר (ראשון) שר התרבות והספורט מיקי זוהר לביקורת על הממשלה, וטען כי הטבח תוכנן בחמאס בזמן הממשלה הקודמת.

בראיון לתקשורת הכללית, בתגובה לאמירת המראיין, כי "האסון הכי גדול קרה במשמרת שלכם", ביקש זהר לצייר את ציר הזמן של התכנון המבצעי של האויב לטענתו מול המועד בו יצאה המתקפה אל הפועל.

לדבריו, "הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת. במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה וכל שאר החברים שהיו שם". השר ציין כי המידע שבידיו מצביע על כך שראש חמאס בעזה, יחיא סינוואר, החל בקידום התוכניות כבר לפני מספר שנים.

"אנחנו יודעים גם מהתמונה המודיעינית שסינוואר תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה", ציין השר זוהר בראיון. "לצערי זה קרה במשמרת שלנו". לדבריו, הזיהוי של חמאס לגבי חולשה שלטונית בישראל היה הגורם לגיבוש התוכנית המבצעית.

עם זאת, השר התייחס גם למציאות החברתית בישראל ערב המלחמה, וציין כי "כשעלינו לשלטון התחלו מאבקים בתוך העם בכל מה שקשור לרפורמה המשפטית ונוצר פילוג מאוד מאוד גדול בעם, ויכול להיות שזה היה טריגר משמעותי גם כן להחלטה של סינוואר להתקיף את ישראל".