פרשת "יד לוחצת יד"

המשטרה מעדכנת: הסתיימה חקירת השר מיקי זוהר - אחרי 11 שעות

לאחר 11 שעות הסתיימה חקירת השר מיקי זוהר | החקירה בעניינו של השר הייתה בחשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, עם סיום חקירתו הוא שוחרר | כזכור, זוהר נחקר היום באזהרה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים במסגרת פרשת השחיתות בהסתדרות (משטרה)

השר מיקי זוהר (צילום: Photo by Tomer Neuberg/Flash90)

המשטרה מעדכנת הערב (ראשון) כי לאחר 11 שעות הסתיימה חקירת שר התרבות והספורט מיקי זוהר. החקירה בעניינו של השר הייתה בחשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים. עם סיום חקירתו הוא שוחרר.

מדוברות המשטרה נמסר: "היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 חקרה היום תחת אזהרה שר מכהן במסגרת חקירת תיק ההסתדרות". "החקירה בעניינו של השר הייתה בחשד לביצוע עבירות מתחום שוחד, מרמה והפרת אמונים. עם סיום חקירתו שוחרר לביתו", נמסר.

כזכור, שר התרבות והספורט נחקר היום באזהרה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים במסגרת פרשת השחיתות בהסתדרות.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, התייצב הבוקר במשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 לצורך חקירה באזהרה. חקירת השר נערכת במסגרת פרשת השחיתות הנרחבת בהסתדרות, המכונה "יד לוחצת יד", אשר עוסקת בחשדות למנגנון שיטתי של הטבות וקבלת דבר במרמה.

במשטרה בודקים חשדות לפיהם גורמים פוליטיים היו מעורבים בקידום אינטרסים עסקיים ומינויי מקורבים תמורת הטבות פוליטיות וכלכליות. החקירה נגד השר התאפשרה לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה בתחילת השנה את הפיכת החקירה נגדו לגלויה ואת זימונו לחקירה תחת אזהרה.

