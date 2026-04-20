זוהר אחרי החקירה: 'הסברתי לחוקרים כיצד פועלת הפוליטיקה'

שר התרבות והספורט מיקי זוהר שוחרר אמש (ראשון) לביתו לאחר חקירה ממושכת של 11 שעות ביחידה הארצית לחקירות הונאה. החקירה התנהלה במסגרת פרשת השחיתות הנרחבת בהסתדרות, המכונה 'יד לוחצת יד', בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים.

בתגובה שפרסם השר לאחר שחרורו, מסר זוהר כי עניתי לכל השאלות שהופנו אליו, אך הדגיש כי "לצערי הרב כולן היו סביב סוגיות פוליטיות טהורות". לדבריו, ניצל את ההזדמנות כדי להסביר בהרחבה לחוקרים את אופן פעולת הפוליטיקה הישראלית. "ניצלתי את ההזדמנות כדי להסביר בהרחבה לחוקרים כיצד פועלת הפוליטיקה הישראלית מאז ומעולם, ללא יוצא מן הכלל, וכן – גם אצלנו בליכוד", ציין השר בתגובתו. זוהר סיכם את דבריו בהצהרה: "אני יכול לסכם ולומר שנכנסתי לחקירה הזו כליכודניק גאה, ויצאתי ממנה כליכודניק עוד יותר גאה". כזכור, השר זוהר התייצב אתמול בבוקר במשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 לצורך חקירה באזהרה. החקירה נערכת במסגרת פרשת השחיתות הנרחבת בהסתדרות, אשר עוסקת בחשדות למנגנון שיטתי של הטבות וקבלת דבר במרמה.

במשטרה בודקים חשדות לפיהם גורמים פוליטיים היו מעורבים בקידום אינטרסים עסקיים ומינויי מקורבים תמורת הטבות פוליטיות וכלכליות. החקירה נגד השר התאפשרה לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה בתחילת השנה את פתיחת החקירה.

מדוברות המשטרה נמסר אמש: "היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 חקרה היום תחת אזהרה שר מכהן במסגרת חקירת תיק ההסתדרות. החקירה בעניינו של השר הייתה בחשד לביצוע עבירות מתחום שוחד, מרמה והפרת אמונים. עם סיום חקירתו שוחרר לביתו".

יצוין כי בתגובה שפרסם השר קודם לכן, טרם החקירה, הבהיר: "הגעתי הבוקר להשיב על כל השאלות ולהפריך את כל הטענות שיעלו. כל ניסיון לקשור אותי למה שמכונה 'פרשת ההסתדרות', במסגרתה נחקרו מאות עדים - לא יצלח וכמובן שאין לי כל קשר לסיפור".

השר הוסיף והדגיש: "קשרי חברות עם אנשים שונים לא יכולים להפוך אותי לחשוד. אין לי ספק שהתשובות המלאות שאספק יפריכו את הכל ויבהירו שאין לי שום קשר לפרשה".

פרקליטו של סוכן הביטוח עזרא גבאי, אחד המעורבים המרכזיים בפרשה, מסר בתגובה: "בין מרשי מר עזרא גבאי סוכן הביטוח לבין השר מיקי זוהר יש יחסי חברות קרובים, מעולם השר לא סייע למרשי בזכיה במכרז לביטוח או בדבר אחר. וכמובן שמרשי לא נתן דבר שאין לו חוקי".

כאמור, פרשת 'יד לוחצת יד' התפוצצה לפני תקופה עם מעצרם של יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, אשתו, סוכן הביטוח עזרא גבאי ובנו, לצד שורה של בכירים בהסתדרות ובתפקידי יו"ר ועדי עובדים ברשויות מקומיות, בחברות של ההסתדרות, בתאגידים ובחברות ממשלתיות.

עד כה, יותר מ-300 חשודים נחקרו במסגרת החקירה, אלפי מסמכים נתפסו וכ-130 אמצעי מדיה נסרקו, בחקירה שמרכזת אליה את מרבית חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה.