המכתב המלא

הראש"ל במכתב גינוי חריף לשריקות הבוז לדרעי: "חוסר דרך ארץ, אני מוחה; צריך אחדות בתנועה שלנו"

הראשון לציון הגר"י יוסף מפרסם הבוקר מכתב גינוי חריף לשריקות הבוז והשלטים נגד יו"ר ש"ס אריה דרעי בכנס הענק בבנייני האומה בירושלים: "אני מיצר ומוחה נגד חוסר דרך ארץ כלפי ידידנו הרב רבי אריה זה דבר חמור התנהגות זו! צריך אחדות בתנועה שלנו" | הראש"ל הדגיש: "מדובר בקומץ נערים, כולנו מאוחדים" (חרדים)

דרעי במעונו של הראש"ל, אמש (צילום: כיכר השבת)

הראשון לציון הגאון רבי מפרסם הבוקר (שישי) מכתב גינוי חריף נגד הצעירים ששרקו אמש בוז כששמו של יו"ר ש"ס, ח"כ , הוזכר בכנס 'ועתה כתבו לכם' בבנייני האומה בירושלים.

את המכתב כתב הבוקר הראשון לציון בכתב ידו בכדי למנוע טענות כי הוא נוסח על ידי גורמים אחרים במעונו.

בפתח מכתבו כותב הראשל"צ: "אמש באירוע המכובד שהיה בבנייני האומה במעמד פרס הראשון לציון בהשתתפות מרנן חברי מועצת חכמי התורה הגר״א סאלים, הגר״י כהן והגר״ש מחפוד, היו קומץ נערים שלא נהגו כבוד ופגעו בכבודו של שלוחא דרבנן המוסר נפשו למען הציבור הספרדי הרב היקר מאוד שליח חכמים הרה״ג רבי אריה דרעי שליט״א יו״ר התנועה שלנו".

הגר"י יוסף הביע מחאה וכתב: "ואני מיצר ומוחה נגד חוסר דרך ארץ כלפי ידידנו הרב רבי אריה שליט״א, זה דבר חמור התנהגות זו!".

הגר"י יוסף חתם את מכתבו בפניה לציבור הספרדי: "צריך אחדות בתנועה שלנו, כולנו מאוחדים!".

יצוין כי אמש, רגע לפני הכנס בבנייני האומה, דרעי הגיע למעונו של הראשון לציון 'להתייעצות דחופה' לנוכח התגברות גל המעצרים נגד לומדי התורה. במהלך הכנס פנה הגר"י יוסף לבני התורה והתבטא כי "לצערנו הם עוצרים רק את הספרדים שלנו, אבל אל תפחדו, אתם הכוח של עם ישראל".

