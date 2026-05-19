חכ"ל מלול קיבל ברכה מהראש"ל לקראת חזרתו לכנסת

חבר הכנסת לשעבר ארז מלול, עלה הבוקר (רביעי) למעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, לקבל את ברכתו עם חזרתו היום לכהן כחבר הכנסת.

הראש"ל קיבל את חכ"ל מלול בחביבות רבה ובירכו ברכה מיוחדת שיזכה להמשיך לקדש שם שמיים בפעילותו הציבורית למען כלל ישראל. "יהי רצון שחפץ ה' בידו יצלח להמשך שליחותו הנאמנה", כך בירך הראש"ל את חבר הכנסת החוזר.

חכ"ל מלול חוזר לכנסת בתקופה מורכבת במיוחד, לאחר התפטרותו של משה ארבל, כאשר המערכת הפוליטית נמצאת בסערה ולקראת פיזור הכנסת הצפוי. יצוין כי במהלך תקופת כהונתו הקודמת, יזם מלול מספר הצעות חוק משמעותיות שזכו לאישור הכנסת.