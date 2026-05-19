בבלי
לאחר התפטרות ארבל

חכ"ל מלול קיבל ברכה מהראש"ל לקראת חזרתו לכנסת

סגן יו"ר הכנסת לשעבר עלה למעון הגר"י יוסף לקבל ברכה עם חזרתו לכהן כחבר כנסת • הראש"ל בירכו שיזכה להמשיך לקדש שם שמיים בפעילותו הציבורית | חוזר בתקופה קשה לקראת פיזור הכנסת (חרדים)

ארץ מלול אצל הרב יצחק יוסף (באדיבות)

חבר הכנסת לשעבר ארז מלול, עלה הבוקר (רביעי) למעונו של הראשון לציון הגאון רבי שליט"א, לקבל את ברכתו עם חזרתו היום לכהן כחבר הכנסת.

הראש"ל קיבל את חכ"ל מלול בחביבות רבה ובירכו ברכה מיוחדת שיזכה להמשיך לקדש שם שמיים בפעילותו הציבורית למען כלל ישראל. "יהי רצון שחפץ ה' בידו יצלח להמשך שליחותו הנאמנה", כך בירך הראש"ל את חבר הכנסת החוזר.

חכ"ל מלול חוזר לכנסת בתקופה מורכבת במיוחד, לאחר התפטרותו של משה ארבל, כאשר המערכת הפוליטית נמצאת בסערה ולקראת פיזור הכנסת הצפוי. יצוין כי במהלך תקופת כהונתו הקודמת, יזם מלול מספר הצעות חוק משמעותיות שזכו לאישור הכנסת.

