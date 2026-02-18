משבר חריף בין בריסל לוושינגטון: שגריר ארה"ב זומן לשיחת נזיפה לאחר שתקף בחריפות את העמדתם לדין של שלושה מוהלים באנטוורפן. בעוד השגריר זועק נגד "הליך אנטישמי ומגוחך", בבלגיה זועמים: "זו התערבות בוטה בהליכים משפטיים וחציית קווים אדומים" (בעולם)
מאות בחורי כלל הישיבות בעיר אנטווערפען מכל העדות והחוגים, התכנסו יחדיו בערב שבת האחרונה, לתפילת מנחה וקבלת שבת, בצוותא חדא בבית הכנסת הגדול אסטען, בראשות הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן, נוכח המזימות נגד קיום מצוות מילה כמסורת אבותינו | צפו בתיעוד ענק (חרדים)