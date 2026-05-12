ממשלת בריטניה מטלטלת בעקבות גל התפטרויות שרים ומרד גלוי של עשרות חברי פרלמנט נגד ראש הממשלה.

בעוד השווקים הפיננסיים רועדים, קיר סטארמר מתבצר בעמדתו ומסרב להציג לוח זמנים לעזיבתו.

​אחיזתו של ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, בשלטון נראית רעועה מתמיד, כאשר גל של התפטרויות בדרג המיניסטריאלי מכה בדאונינג סטריט 10.

שלוש שרות בכירות הגישו היום את התפטרותן במחאה על מנהיגותו, בעוד למעלה מ-80 חברי פרלמנט ממפלגתו קוראים לו לפנות את מקומו לאלתר.

הדרמה הפוליטית כבר מחלחלת אל הכלכלה הבריטית, כאשר הריבית על הלוואות ממשלתיות זינקה לרמות שלא נראו מאז המשבר הפיננסי של שנת 2008.

​השרה לענייני אבטחה, ג'ס פיליפס, הייתה הראשונה לטלטל את המערכת כשכתבה במכתב התפטרות נוקב כי "מעשים חשובים, לא מילים". פיליפס הוסיפה בביקורת ישירה על התנהלותו של ראש הממשלה כי "התשוקה לא לקיים ויכוח משמעותה שרק לעיתים רחוקות אנו טוענים טענה, מה שמותיר הזדמנויות להתקדמות תקועות ומעוכבות".

לדבריה, למרות שהיא רואה בסטארמר אדם טוב, היא נוכחה לדעת שזה פשוט לא מספיק כדי להנהיג את המדינה בעת הזו.

​בעקבותיה הגיעו התפטרויותיהן של שרת הקהילות מיאטה פאנבולה ושרת הקורבנות אלכס דייוויס-ג'ונס. האחרונה הגדירה את תוצאות הבחירות האחרונות כאירוע "קטסטרופלי" וציינה כי "המדינה אמרה את דברה ועלינו להקשיב".

דייוויס-ג'ונס אף הגדילה לעשות כשקראה לסטארמר בגלוי: "אני מפצירה בך לפעול למען האינטרס של המדינה ולקבוע לוח זמנים לעזיבתך". פאנבולה חיזקה את הדברים והבהירה כי לדעתה "מפלגת הלייבור לא תוכל להצעיד את המדינה קדימה כשקיר מוביל אותנו".

​למרות הלחץ הכבד והדיווחים על כך ששרים נוספים עשויים לעזוב את תפקידם עוד היום, סטארמר משדר עסקים כרגיל ומתבצר בעמדתו.

בישיבת הקבינט שנערכה הבוקר הוא הבהיר לשריו כי "המדינה מצפה מאיתנו להמשיך למשול. זה מה שאני עושה וזה מה שעלינו לעשות כקבינט". גורמים בממשלה דיווחו כי ראש הממשלה חסם כל ניסיון לדון במצבו הפוליטי במהלך הישיבה ואף סירב להיפגש עם שרים שביקשו לשוחח עמו ביחידות לאחר סיומה.

​בעוד בעלי בריתו של סטארמר, וביניהם שר ההגנה ג'ון הילי, מזהירים כי "חוסר יציבות נוסף אינו לטובת בריטניה", יריבים פוטנציאליים כמו שר הבריאות ווס סטריטינג שומרים על שתיקה רועמת. מחוץ לכתלי הממשלה, גוברים הקולות הקוראים להחלפתו של סטארמר בראש עיריית מנצ'סטר, אנדי ברנהאם, מהלך שזוכה לתמיכה גלויה מצד השרות המתפטרות. כעת, עיני הממלכה נשואות אל הפרלמנט בווסטמינסטר, בציפייה לראות האם המרד הפנימי יבשיל לכדי הדחה רשמית.