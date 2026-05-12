מסע הלווייתו של אבי המערכות למען כבוד המת, הגאון רבי דוד שמידל זצ"ל, המשיך אמש בדרכו מהעיר בני ברק לירושלים, כשהוא מלווה בהנהגות הלכתיות נדירות המאפיינות את חייו של הרב המנוח זצ"ל.

לאחר עריכת הטהרה שנערך בבני ברק על ידי חברי החברא קדישא בראשות הגאון רבי משה בויאר, יצא רכב המיטה לכיוון עיר הקודש ירושלים. עובדה מעניינת נרשמה במהלך הדרך: המלווים הקפידו לנסוע בדרכים עוקפות וארוכות משמעותית, וזאת כדי להימנע ממעבר במנהרות שבכביש ירושלים.

הגר"ד שמידל זצ"ל, שהקדיש את חייו לתיקון מכשולות בענייני טומאת כהנים, הקפיד על כך רבות בחייו מחשש שמעבר מת תחת חלל מנהרה שבו שוהים כהנים באותה עת, יעמיד אותם במכשול הלכתי. כך, גם בדרכו האחרונה הקפידו על כך.

בירושלים המתינו אלפים זמן רב לבוא המיטה. עם הגעתה לכיכר השבת, נפתח מעמד ההספדים באמירת פרקי תהילים על ידי הגאון רבי משה בויאר. לאחר מכן נשאו דברים חברי בד"ץ העדה החרדית, הגאון רבי יהושע רוזנברגר רב קהילת הרמ"א בבית שמש, והגאון רבי אברהם יצחק אולמן.

רגע מרגש נרשם כאשר ידיד נעוריו של המנוח מימי הכולל ב'חזון איש', המשגיח רבי דן סגל, נשא דברים חוצבי להבות. כמו כן הספידו הגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין, תלמידיו ובני משפחתו.

בנו יחידו, הרב שמואל הלל שמידל, האריך בתיאור אורח חייו הטמיר והנהגתו של אביו לאורך עשרות שנות המאבקים על קדשי ישראל. עובדה מעניינת נרשמה על דוכן המספידים: על פי הוראה מוקדמת, כל ההספדים נישאו בשפת האידיש בלבד. מספיד אחד שהכין דברי הספד בלשון הקודש, נמנע בסופו של דבר מלשאת את דבריו כדי לשמור על צביון המעמד.

עם חצות הליל, יצא קהל האלפים בליווי רגלי לעבר מרומי הר הזיתים שם נטמן למנוחת עולמים ליד קבר אביו, רבי פנחס ז"ל, כשהוא מותיר אחריו חלל עצום בעולם התורה והמערכה.