המוני בני ירושלים של מעלה, ועל צבאם גדולי תורה ליוו בסוף השבוע למנוחות את הגאון רבי משה טופיק זצ"ל, מזקני וחשובי הדיינים, שנפטר בגיל 90 | סמטאות סנהדריה התמלאו בתחושת יתמות עם פרידתה של העיר מאחת מדמויותיה המפוארות | עדשת המצלמה של ש.פ.ה. קלטה את רגעי השבר וההספדים, בגלריה דומעת ומטלטלת ממסע ההלוויה והקבורה (חרדים)
המונים ליוו היום למנוחות את הר"ר ישראל סלומון ז"ל, שנפטר אמש בפתאומיות | בנו, הזמר שוקי סלומון ספד לו בקול בוכים: "אני לא מאמין שהלכת, זכיתי להיות הבן הבכור שלך ולקחת ממך הרבה דברים טובים - תעלה לאבא שבשמיים ותבקש ממנו די לצרות" | צפו בתיעוד המטלטל ממסע ההלוויה (דיין האמת)
המוני תושבי אשדוד לצד חסידי נאשכיז ושומרי אמונים, ליוו בפניא דמעלי שבתא, שעה קצרה טרם כניסת השבת, את הרבנית הצדקנית מנאשכיז ע"ה, שהלכה לעולמה לאחר מחלה קשה והיא בת 72 בפטירתה | בין המלווים נצפו בניה הרבנים, אחיה האדמו"רים משומרי אמונים אשדוד, ירושלים וקריית גת, וכן האדמו"ר מפיטסבורג | יוסי לוי תיעד תיעוד דומע (חסידים)
אבלים וחפויי ראש ליוו המונים אתמול (רביעי) למנוחת עולמים, את הרבנית הצדקנית מרת מרים חוה רובין ע"ה, ברתא דמלכא של האדמו"ר מקאסוב זצ"ל | בראש הצועדים צעדו אחיה האדמו"רים מקאסוב, שאף הספידו אותה בצאת מסע ההלוויה בב"פ | בשעות אחה"צ נטמנה בקול בוכים בבית החיים בעיירת מאנסי, סמוך ונראה לציונו של אביה זצ"ל, שהחודש חל יום ההילולא הראשון (חרדים)
אבלים וחפויי ראש ליוו אלפים במוצאי שבת - ויקהל, למנוחת עולמים את הגאון רבי נחמן פלונצ'ק זצ"ל, מראשי ישיבת סלבודקה | מסע ההלוויה יצא מהיכל הישיבה, שם הספדוהו ראשי הישיבה ורבניה, משם המשיך מסע ההלוויה ברחובותיה המרכזיים של בני ברק, ונטמן לקול בוכים בחצות הלילה בבית העלמין פוניבז' בעיר (חרדים)
אלפים מבני ירושלים ליוו אתמול (שני) למנוחות את הרב אברהם שמעון מורגנשטרן זצ"ל, מחשובי חסידי גור בארה"ב, ואחיו היחידי של האדמו"ר המקובל הרה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, שנפטר במהלך השבת בארה"ב, וארונו הועלה לארץ הקודש להמשך מסע ההלוויה והקבורה ב'הר הזיתים' | צפו בתיעוד (חרדים)