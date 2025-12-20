הרב דוד שמידל

הרב דוד מיכאל שמידל זצ"ל (תרפ"ב-תשפ"ה, 1922-2025) היה מגדולי תלמידי החזון איש ויושב ראש ארגון אתרא קדישא במשך עשרות שנים. הרב שמידל התגורר בבני ברק והיה נשוי למרת מרים ע"ה. במשך כל שנות פעילותו הרבות, עמד בחזית המאבקים על קדושת הקברים והשמירה על מקומות קדושים בארץ ישראל, והיה נחשב לעמוד היראה והקדושה בעולם התורה החרדי.

בשנת תשפ"ה, לאחר שסבל מדלקת ריאות חריפה ואושפז בבית החולים, הורע מצבו של הרב שמידל באופן פתאומי. הרופאים נאלצו להרדימו ולהנשימו מלאכותית, והדבר עורר דאגה רבה בעולם התורה. בעקבות ההחמרה במצבו התקיימו עצרות תפילה וזעקה המוניות בבני ברק ובירושלים, שבהן התאספו אלפים לקרוע שערי שמיים לרפואת רבי דוד מיכאל בן מרים. לבסוף, בשיבה טובה ובגיל 92, הלך לעולמו הגאון רבי דוד שמידל זצ"ל, זקן תלמידי החזון איש.

הרב שמידל ניהל את כולל ישיבת 'טבריה קוממיות', מוסד תורני יוקרתי שבו אברכים שוהים משבת לשבת ועוסקים בלימוד תורה מעמיק. הכולל זכה לביקורים של גדולי ישראל, ביניהם האדמו"ר ממשכנות הרועים, שערך שמחת בית צדיקים בין כותלי הכולל. הקשר של הרב שמידל לטבריה ולקוממיות היה חלק בלתי נפרד מפעילותו הרוחנית והציבורית.

כיושב ראש ארגון אתרא קדישא, הרב שמידל היה מעורב במאבקים ציבוריים רבים הקשורים לשמירה על קדושת הקברים. הארגון, שהוקם למניעת חילול קברים ושמירה על מקומות קדושים, פעל תחת הנהגתו במשך עשרות שנים. פעילות זו הביאה לעיתים למתחים עם רשויות האכיפה, כפי שהתבטא באירוע שבו הגיעה המשטרה לביתו של הרב שמידל ברחוב רש"י בבני ברק במסגרת חקירת מקרה טביעה של תינוק.

האירוע ברחוב רש"י בבני ברק עורר מהומה רבה, כאשר עוברי אורח דיווחו כי המשטרה נהגה באלימות והתיזה גז מדמיע על קנאים שהפריעו לשוטרים לצאת מהמקום. מקרה זה משקף את המורכבות של הקשר בين הקהילה החרדית, שאת חלקה ייצג הרב שמידל, לבין רשויות האכיפה. למרות המתחים, הרב שמידל המשיך בפעילותו הציבורית והרוחנית עד לימיו האחרונים.

מעמדו של הרב שמידל כזקן תלמידי החזון איש העניק לו סמכות רוחנית ייחודית בעולם התורה. החזון איש, שהיה מגדולי פוסקי ההלכה במאה העשרים, השפיע רבות על דור שלם של תלמידי חכמים, והרב שמידל נחשב לאחד מבכירי תלמידיו שנותרו בחיים עד לשנים האחרונות. מעמד זה הקנה לו משקל רב בהכרעות הלכתיות וציבוריות בקהילה החרדית.

פטירתו של הרב שמידל סימנה את סיומו של פרק בהיסטוריה של הדור שקיבל את התורה ישירות מגדולי ליטא ומהחזון איש. עמוד היראה איננו, אך מורשתו ממשיכה לחיות דרך הארגונים שהקים, התלמידים שחינך, והמאבקים שניהל למען קדושת ישראל. הרב שמידל הותיר אחריו דור של תלמידים ומעריצים שממשיכים בדרכו ובמורשתו הרוחנית.