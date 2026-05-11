הסתלק הגאון רבי דוד שמידל זצ"ל יו"ר אתרא קדישא

הגאון רבי דוד שמידל ( צילום: ארכיון )

עולם התורה מתעטף היום (שני) באבל כבד עם הסתלקותו של הגאון רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל, ראש כולל "ישיבת טבריא – קוממיות" ויו"ר אגודת 'אתרא קדישא', שהלך לעולמו בשיבה טובה בגיל 92. המנוח, שהיה זקן תלמידי מרן ה'חזון איש' זצ"ל ושריד לדור דעה, השיב את נשמתו ליוצרה בביתו בבני ברק לאחר שמצבו הרפואי הורע בימים האחרונים.

מבית החזון איש לישיבות בריסק רבי דוד מיכאל זצ"ל נולד בווינה שבאוסטריה בחג הפסח תרצ"ד (1934), כבן יחיד להוריו הרב פנחס ז"ל ומרת מרים ע"ה. בשנת תרצ"ט, כשהיה כבן חמש, ניצלה המשפחה מהשואה ועלתה לארץ הקודש. בבחרותו למד בישיבת סלבודקה בבני ברק, ושם זכה לקרבה נדירה ויוצאת דופן למרן בעל ה'חזון איש' זצ"ל, קרבה שעיצבה את כל אישיותו והשקפתו ההלכתית. בהמשך דבק בדרכו של הגאון רבי גדליה נדל זצ"ל, והיה לאחד מתלמידיו המובהקים. את חותם הלימוד הליטאי השלים בישיבת באר יעקב, שם למד תחת הנהגתו של הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל. כבר בצעירותו זכה לקרבה מיוחדת לגדולי ישראל.

הגאון רבי דוד שמידל ( צילום: באדיבות המצלם )

חייל של גדולי ישראל במערכות הקודש

בשנת תשט"ז, כשהיה בחור צעיר, נשלח על ידי הגרי"ז מבריסק זצ"ל לעמוד בחזית המאבק נגד החפירות בקבר הרמב"ם בטבריה. מאז הפך ל"חייל" של גדולי ישראל במאבקי דת ומדינה. בשנות הכ"ף היה לאחד הקולות הבולטים נגד נתיחות המתים, ושימש כחבר בוועדה הציבורית להגנת כבוד האדם שהקים הגאון רבי רפאל סולובייצ'יק זצ"ל.

קשריו עם גדולי הדור היו הדוקים במיוחד. למרות סגנונו הבלתי מתפשר במערכות הציבוריות, היה פוקד את ביתו של ה'אבי עזרי', הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל, להתייעצויות תכופות, וזכה להערכה עצומה על דבקותו במטרה ועל אומץ לבו.

עשרות שנים בראש 'אתרא קדישא'

עם פטירתו של הרב אברהם ברוך ארטן ז"ל באמצע שנות ה-70, מונה רבי דוד לעמוד בראש ארגון 'אתרא קדישא'. תחת הנהגתו הפך הארגון לכוח המרכזי המגן על בתי עלמין יהודיים בארץ ובעולם כולו. הוא הנהיג מערכות סוערות שזעזעו את המדינה, המפורסמת שבהן הייתה בהר שנאן בשנת תשל"ט, שם אף נעצר על ידי המשטרה במהלך מחאה נגד פגיעה בקברי אמוראים.

כוחו והתעקשותו גרמו לא פעם למערכת החוק ולגופי התכנון להתיישר לפי הוראות ההלכה המחמירות של הארגון. לפני כעשור, כאשר קמו מערערים על דרכו מבית, יצאו גדולי התורה מחוג ה'חזון איש' במכתב נדיר להגנת כבודו, בו הביעו מחאה על הפגיעה בדמותו. עד ימיו האחרונים המשיך לעמוד בראש הארגון ולהנחות את פעילותו.

כולל ייחודי משבת לשבת

לצד הסערות הציבוריות, היה רבי דוד איש תורה ועמל בכל רמ"ח איבריו. במשך עשרות שנים עמד בראש כולל ייחודי בטבריה, שבו חיו האברכים בניתוק מהעולם לאורך כל השבוע, כשהם חוזרים לביתם רק לשבתות. הכולל נתייסד לפני למעלה מיובל שנים בעיר הקודש טבריה בבית מדרשו של הרה"ק רבי מנחם מענדיל מוויטעפסק זי"ע, מגדולי מאורי החסידות.

בעשור האחרון, כשגדלה הקהילה בטבריה, העתיק את המוסד למושב קוממיות, שם המשיך להרביץ תורה עד ימיו האחרונים. בקיאותו העצומה באה לידי ביטוי גם בעבודתו התורנית כחבר מערכת בהוצאת שבתי פרנקל. תרומתו לבירור נוסחאות הרמב"ם וביאור דבריו נחשבת לנכס צאן ברזל בעולם הישיבות.

בית של תורה ויראה

המנוח זכה להקים בית של תורה יחד עם רעייתו, מרת עליזה שתחי', מורה מוערכת בסמינר הרב וולף. יחד גידלו דור ישרים מבורך – שמונה ילדים, בנים ובנות, חתנים וצאצאים רבים הממשיכים בדרכו הייחודית. חידושיו התורניים התפרסמו בקבצים רבים, כשהבולט שבהם הוא "על המדוכה", שם זכו תלמידיו לפרסם את פניני תורתו.

עם לכתו, נחתם פרק בתולדות הציבור החרדי בארץ ישראל. דמותו של הגאון רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל תישאר חקוקה כסמל לאדם שלא חס על כבודו, ושראה בעפרם של קדמונים קודש שאין עליו פשרה.

הלווייתו תצא היום מביתו בשעה 18:30 מכולל חזו"א בני ברק להר הזיתים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.