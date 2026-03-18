המלחמה בחוץ, הילדים משתעממים בבית, ואתם רק מחפשים דרך להעביר עוד שעה בלי מסכים ובלי לאבד את זה. רוצים להיכנס למטבח אבל מפחדים מהרגע שבו הקמח יכסה את הרצפה והסבלנות תיגמר?
אספנו 5 כללים פשוטים שיהפכו את הבלגן לרגע הכי מרגיע של היום (מאמע)
לשמור על ה'בועה' שלמה: כיצד להפוך למתווכים של ביטחון עבור ילדינו, לווסת את חשיפתם לכאוס ולבנות אי של יציבות בתוך אי-הוודאות | פנינו אל חיים לוריא - פסיכולוג בתמחות קלינית ומנחה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה - בכדי לקבל כלים מעשיים להתמודדות (פסיכולוגיה)
שוב האזעקה הזאת שתופסת אותנו באמצע הכל, והלב שצונח יחד עם הילדים אל תוך חדר הממ"ד. אבל בתוך כל הבלבול, יש לנו כוח לשנות את האווירה ולהפוך את הדקות המתוחות האלו למשהו אחר לגמרי | הנה כמה דרכים פשוטות להחליף את הלחץ בביטחון, ואולי אפילו להצליח לחייך קצת בתוך הממ"ד (מאמע)
הדרכה מעשית ורגישה להורים בכלל ולהורים מהחברה החרדית בפרט להתמודדות עם עודף משקל אצל ילדים | תמיכה רגשית, חינוך לתזונה נכונה, חיזוק הביטחון העצמי, שיפור התנהלות חברתית ויצירת בית יהודי המטפח בריאות מתוך אהבה, אחריות והשראה (בריאות)
הם אמנם רצים יותר בין הספסלים, אך אוכלים הרבה יותר פחמימות ריקות, והסוכר הפך לחלק בלתי נפרד מהתגמול על התמדה בלימוד | נתונים חדשים לשנת 2025 חושפים מציאות מדאיגה: הילד החרדי הממוצע אמנם רזה מחברו במגזר הכללי בילדותו, אך הוא גדל לתוך "פצצה מתקתקת" של השמנה ותחלואה בבגרות | כיצד ניתן להפוך את הבית למבצר של בריאות מבלי לחרוג מתקציב המשפחה? | פרויקט מיוחד ב'בבלי' (בריאות)
אנחנו נוטים לחשוב שמצבי הרוח, החרדה והציונים הצונחים הם "פשוט גיל ההתבגרות" - אבל מחקרים חדשים מצביעים על אשם מרכזי אחר: מחסור כרוני בשינה | הורים, זה הזמן להפסיק להתנצל ולקחת פיקוד על השעון הביולוגי של הילדים שלכם | הנה תוכנית ארבעת השלבים (פסיכולוגיה)
תיעוד מרגש במיוחד התקבל היום מעיר הקודש, זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, נצפה יוצא משמחה משפחתית כשהוא לבוש בבגדי שבת, ומאציל ברכות לרוב לילדי ירושלים שהמתינו לו מחוץ לאולם | צפו ברגעים המלאים בנועם ובחן (חסידים)
44 ילדים נהרגו בתאונות
דרכים בשנת 2024, כך עולה מהנתונים שפורסמו היום על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדובר בנתון הגבוה ביותר בעשור האחרון | באילו ערים נפגעו הכי הרבה ילדים וכמה מהנפגעים הם בערים חרדיות | כל הנתונים (חדשות בארץ)
לא מעט ילדים נפצעו או נהרגו ח"ו לאחרונה עקב חוסר השגחה | איך שומרים על בית בטוח אבל לא מלחיץ? | איך מסבירים לילדים כללי בטיחות, בלי להפחיד אותם יותר מדי? | זו האחריות שלכם, ההורים, למנוע את האסון הבא | על ההבדלים בין הגנה אמיתית לבין פיקוח יתר
רכב חדשני תוצרת החברה היפנית הידועה - טויוטה, הוצג בתערוכת Japan Mobility Show 2025, עוצב כבועה צבעונית יצירתית ומנוהל בידי מערכת בינה מלאכותית מתקדמת| הילד עולה, ננעל בחגורת בטיחות, והמערכת הדיגיטלית אחראית לשליטה מוחלטת בתנועה, במהירות ובכיוון הנסיעה - ללא צורך במבוגר ברכב | לצד אמצעי הגנה מגוונים, מדובר בשלב נוסף בדרך לרכבים שמקדמים תחבורה נגישה לכל גיל ולכל רמת כשירות (רכב)
בהוראתו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש הגיעו אלפי תלמידי החיידרים של מוסדות 'עטרת שלמה', לעצרת מחאה מול כלא 10, בעקבות מעצרו של בן הישיבה אריאל שמאי | התלמידים קראו תהילים, אמרו סליחות והשתתפו במעמד קבלת על מלכות שמיים | הגרש"ב סורוצקין הקריא בפני אלפי הילדים את מכתבו של הבחור הכלוא כפי שכתב מתוך הכלא לחבריו | תיעוד (חרדים)
מהחיוך הראשון של תינוק ועד הבדיחות המילוליות בגיל הגן - חוש ההומור מתפתח בצעדים ברורים, ומשמש הרבה מעבר לשעשוע | מחקרים עדכניים מגלים כי צחוק הוא לא רק תגובה משחררת אלא כלי קוגניטיבי, חברתי ורגשי שמסייע לילדים להבין את העולם, לפתח יצירתיות וליצור קשרים | הצחוק הילדי חושף את היסודות שמרכיבים את האנושיות שלנו, ומזכיר שגם בלמידה הכי רצינית מסתתרת קריצה שובבה (פסיכולוגיה)
השעון מתקתק, הילדים צריכים לצאת לגן - ואז זה מגיע: “אני לא רוצה כריך!”. מכירים את הדרמה הזאת? אתם לא לבד. תופעת ה"לא לחם" הופכת כל בוקר לשדה קרב קטן - אבל עם כמה טריקים פשוטים, אפשר להפוך את ארוחת העשר למשהו שילדים באמת יאכלו (אוכל, ילדים)
אסון מזעזע התרחש במחוז קייב שבאוקראינה בזמן שילד בן 7 הרג בשגגה ילדה בת 6 באמצעות רובה ציד השייך לאביו | לפי הדיווחים, הילד שיחק ברובה של אביו בזמן ששהה בחצר והרג את שכנתו הצעירה ממנו בשנה | האב נעצר והובא לחקירה (בעולם)