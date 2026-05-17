ישראל וארה"ב מעלות כוננות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. הערב (ראשון), שוחח ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בטלפון. בשיחה, שנמשכה יותר מחצי שעה, השניים דנו גם באפשרות של חידוש הלחימה באיראן.

לפי הדיווח ב-ynet, גורם ישראלי אמר כי סוגיית התקיפה באיראן עדיין בסימן שאלה. לדבריו, "טראמפ צריך לקבל החלטה. הוא צריך להיות שלם עם עצמו ואם יחליט לחדש את הלחימה - סביר שיקראו לישראל להצטרף".

זמן קצר לאחר מכן, טראמפ החריף את האיום לטהרן בפוסט ברשת החברתית שבבעלותו Truth: "השעון מתקתק עבורם וכדאי להם להתחיל לזוז, מהר - או שלא יישאר מהם כלום".

במקביל, גורם ישראלי אמר הערב לכאן חדשות שאם טראמפ יאפשר את חידוש התקיפות באיראן, אלו יהיו תקיפות משותפות לשני הצבאות. לדבריו, בישראל מעוניינים לתקוף מטרות של תשתיות אנרגיה לאומיות איראניות.

קודם לכן, סוכנות הידיעות בלומברג מדווחת כי למרות הפסגה בין טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג והקריאות לפתוח מחדש את נתיב השיט, לא הושגה פריצת דרך בנושא.

באיראן הבהירו כי חזרת התנועה במצר תלויה בסיום המלחמה עם ארצות הברית וישראל - ובוושינגטון חוששים מהמשך זינוק במחירי האנרגיה, בייחוד טרם בחירות האמצע המתקרבות.

על פי הדיווח, בטהרן הבהירו שמעבר חופשי במצר יתחדש רק לאחר סיום הלחימה, אך במקביל מאותתים כי איראן מתכוונת להמשיך להחזיק במידה מסוימת של שליטה על נתיב השיט גם לאחר המלחמה. נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר כי איראן תפעיל מנגנוני פיקוח ושליטה "יעילים ומקצועיים" במצר במסגרת החוק הבינלאומי.