במוצאי שבת האחרון נחגג, במעמד הוד, סיום מסכת קידושין על ידי תלמידי המכינה לישיבה קטנה של מוסדות סאטמר בוויליאמסבורג. את המעמד האדיר פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מסאטמר, שאף נשא את המשא המרכזי | בהמשך עברו התלמידים לקבלת תשורה נאה על עמלם בתורה (חסידים)
עם סיום זמן הקיץ, נערך בהיכל ישיבת 'מאור עיניים' רחמסטריווקא, מעמד כבוד התורה 'להתענג' לכבוד בחורי החמד 'חברי הקיבוץ' שסיימו מסכת קידושין בעמל ויגע רב | במעמד הסיום הופיע האדמו"ר בהדרו, נטל ידיו לסעודת מצווה ונשא אמרות קודש | בסיום המעמד זכו הבחורים לעבור מול פני הקודש לקבלת תעודת ההצטיינות שהאדמו"ר בעצמו חתם עליהן בחתימת יד קודשו כאות הוקרה על עמלם הרב (חסידים - עולם הישיבות)
אל תפספסו והצטרפו ליוזמה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד | השיעור היומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת גיטין פ"ב-פ"ח; קידושין ב'-ו' | צפו בשיעור (יהדות)