1,200 בני ישיבות קטנות השתתפו במעמד חיזוק של ארגון "קנה דעת" בירושלים. האירוע, שנערך בצל הגזרות על עולם התורה, כלל סדר לימוד מעמיק ושיעור כללי של רה"י הגר"ש גבאי, כשבסיומו חולקו ספרי "שערי דעת" למאות בחורים שעמלו על כתיבת חבורות בעיון (עולם הישיבות)
לאחר שהתפרסם בשם אחד מראשי הישיבות החשובות, על כך שהגאון חכם משה צדקה, מגדולי הדור הספרדיים, תומך באיזו צורה בחוק הגיוס, נכנסו מספר תלמידים למעונו של הרב צדקה, והוא תקף בחריפות: "מי שאמר ככה - רשע! אני מכחיש את הדברים ואני מקפיד עליו. תגידו לו שהקפידא שלי… לא כדאי לך" | צפו (חרדים)
ראש ישיבת פורת יוסף, הגיע אמש לישיבת אוהל תורה ברמת שלמה ונשא שיחת חיזוק לקראת יום הכיפורים. הרב שיבח את תלמידי הישיבה על השקידה בלימוד וערך ברכת הלבנה ברוב עם, כמנהגו מדי שנה, בסיום הערב ליוו התלמידים את הרב בשירה וריקודים לכבודה של תורה (עולם הישיבות)