האדמו"ר מביאלה בית שמש הוא מנהיג רוחני של ענף מחסידות ביאלה הפועל בעיר בית שמש. חסידות ביאלה בית שמש מהווה אחד הענפים המרכזיים של חסידות ביאלה בישראל, ומנהלת מוסדות חינוך, בתי מדרש וקהילה חסידית פעילה באזור המרכז. האדמו"ר מוביל את הקהילה ומשמש כמורה דרך רוחני לאלפי חסידים ומעריצים.

חסידות ביאלה בית שמש ממשיכה את מסורת חסידות ביאלה המקורית שנוסדה בפולין במאה ה-19. הקהילה בבית שמש שומרת על המנהגים והמסורות החסידיות המיוחדות לחסידות ביאלה, תוך התאמה למציאות החיים בישראל. בית המדרש המרכזי של החסידות בעיר משמש כמוקד רוחני לחסידים ומקיים פעילות תורנית ענפה לאורך כל השנה.

מוסדות החינוך של חסידות ביאלה בית שמש כוללים תלמודי תורה, ישיבות ומוסדות לבנות, המספקים חינוך תורני איכותי לילדי הקהילה. המוסדות פועלים על פי גישת החינוך החסידית המסורתית, תוך שילוב של לימודי קודש ברמה גבוהה והקפדה על ערכי החסידות. האדמו"ר מפקח באופן אישי על המוסדות ומעורב בקביעת קווי החינוך והלימוד.

הקהילה החסידית בבית שמש מתאפיינת בחיי קהילה אינטנסיביים ובקשרים הדוקים בין החסידים. האדמו"ר מקיים קבלות קהל, פגישות אישיות עם חסידים, ומשתתף באירועי החסידות לאורך השנה. בחגים ובמועדים מגיעים חסידים רבים לבית שמש כדי לבלות את החג בקרבת האדמו"ר ולהשתתף בתפילות ובסעודות החסידיות המסורתיות.

חסידות ביאלה בית שמש שומרת על קשרים הדוקים עם ענפים אחרים של חסידות ביאלה בארץ ובעולם. הקהילה משתתפת באירועים משותפים, שומרת על קשר עם בתי הדין והמוסדות המרכזיים של החסידות, ומקיימת שיתופי פעולה בתחומי החינוך והצדקה. האדמו"ר מבית שמש נחשב לאחד ממנהיגי החסידות המשפיעים ומשתתף בהנהגה הכוללת של חסידות ביאלה.

פעילות הצדקה והחסד של הקהילה כוללת מגוון רחב של מוסדות ופרויקטים לתמיכה בנזקקים. הקהילה מפעילה קופות גמילות חסדים, מוסדות לסיוע לאברכים ולמשפחות במצוקה, ופרויקטים קהילתיים שונים. האדמו"ר מעודד את החסידים להתנדב ולתרום למען הזולת, בהתאם למסורת החסידית של עזרה הדדית ואחריות קהילתית.