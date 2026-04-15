ליד מועדון הגולף של טראמפ: גבר שנשא רובה מוזר למראה נעצר

הרשויות בלוס אנג’לס עצרו גבר בן 36 מאריזונה בשם סאן שטיינר, לאחר שנצפה כשהוא רץ בין כלי רכב סמוך למועדון הגולף של הנשיא “טראמפ נשיונל” בקליפורניה, כשהוא נושא רובה טעון.

הרובה הססגוני נצבע בצבעים ירוק וסגול ונראה כמו צעצוע בהשראת דמות הג’וקר מהסרט “באטמן”. לפי הדיווחים, על הנשק הופיעו הכיתובים “חה חה חה” והמשפט המפורסם “למה כל כך רציני?”.

עדי ראייה סיפרו כי האיש נראה מטייל באזור עם תיק, שרפרף קטן ורובה, ובהמשך יצא לכביש הראשי. סגני השריף שהגיעו למקום מצאו כי הרובה היה טעון, עם כדור בבית הבליעה ומחסנית מלאה.