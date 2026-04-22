מדריך מלא: כל קווי האוטובוסים והרכבות למירון בל"ג בעומר

יהודים בקבר הרשב"י במירון, ל"ג בעומר ( צילום: אייל מרגולין/Flash90 )

לקראת הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון ביום ל"ג בעומר תשפ"ו (4-5 במאי 2026), פורסמו פרטי שירותי התחבורה הציבורית המיוחדים שיופעלו לאירוע. המידע המפורט כולל 15 קווי אוטובוס מכל רחבי הארץ, שירותי רכבת ישראל והסדרים מיוחדים לרכב פרטי ואוטובוסים מאורגנים.

השירותים יופעלו בימים ב'-ג', י"ז-י"ח באייר, כאשר כל השירותים מהר מירון יסתיימו ביום שלישי בשעה 12:00 בצהריים. יצוין כי משך הנסיעה צפוי להימשך בין 5 ל-7 שעות, בהתאם לעומסי התנועה הצפויים. 15 קווי אוטובוס מכל רחבי הארץ על פי הפרטים שפורסמו, יופעלו קווי אוטובוס מיוחדים מהערים והיישובים הבאים: בני ברק (קו 111 מרחוב חזון איש 64), ירושלים (שלושה קווים - 313 מהר חוצבים, 323 מגבעת התחמושת ו-333 ממסוף הארזים), ביתר עילית (קו 570), מודיעין עילית (קו 580), אלעד (קו 590), בית שמש (שני קווים - 987 ו-887), עפולה (קו 991), נוף הגליל (קו 440), טבריה (קו 452), כרמיאל (קו 707), צפת (קו 2) וחצור (קו 520). החזרה מהר מירון תתבצע דרך חניון "פרוד", משם יפעל קו 1 לטרמינל 1, ומשם יוכלו הנוסעים להמשיך ברכבת ישראל לאורך שעות ההילולה. קווים מסוימים יחזרו ישירות ליעדם, כמו קו 2 לצפת וקו 520 לחצור.

העבודות במתחם 89 במירון לקראת ל"ג בעומר ( צילום: דוד כהן / פלאש 90 )

רכבת ישראל ושירותים נוספים

רכבת ישראל תפעיל שירותי הלוך וחזור מיוחדים מערים רבות ברחבי הארץ, ביניהן באר שבע, אופקים, נתיבות, שדרות, קרית גת, אשדוד, לוד, נתניה וחיפה. החזרה מהר מירון תתבצע מטרמינל 1 באמצעות קו 101 לתחנת רכבת כרמיאל.

בעלי רכב פרטי יוכלו להגיע לחניון "אליפלט", משם יפעל קו 7 למתחם ההילולה, והחזרה תהיה מטרמינל 7. אוטובוסים פרטיים יגיעו לחניון "כחל", משם יפעל קו 5 למתחם ההילולה, והחזרה מטרמינל 5.

חובת רכישת כרטיסים מראש

הודגש כי כל כניסה להר מירון ובכל גיל מחייבת רכישת כרטיס נסיעה מראש. כרטיס החזור תקף אך ורק לקו הנסיעה המקורי שנרכש.

בתאריכים אלו, שירות התחבורה הציבורית הסדיר באזור מירון יוסט לצירים חלופיים. מענה תחבורתי ליישובי מרום הגליל יפורסם על ידי המועצה האזורית.

כזכור, בשבועות האחרונים התפתח משבר תחבורתי סביב ההילולה, כאשר משרד התחבורה שלח מכתב התראה דרמטי למשרד ירושלים ומסורת ישראל. כמו כן, פורסמו אמות המידה למתן היתרי שהייה מיוחדים במתחם מירון עבור רבנים ואנשי ציבור.