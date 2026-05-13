ההיסטוריה היהודית ידעה רגעים רבים של מסירות נפש, אך נדמה שהמחזה שנראה אמש (שלישי) ברחובותיה המאובקים של הוואנה, בירת קובה, הצליח להרעיד גם את הלבבות העקשנים ביותר. לאחר למעלה ממאה שנים שבהן לא הוכנס ספר תורה חדש למדינה הקומוניסטית המבודדת, חגגו בני קהילת "עדת ישראל" את הכנסתו של ספר תורה מהודר ברוב פאר והדר.

הסיפור החל כאשר פנייה דחופה הגיעה לשולחנם של אנשי החסד הרב הערשיל והרב נתן בריסק מארה"ב. "אין לנו ספר תורה כשר אחד לרפואה", אמרו בני הקהילה המקומית, השומרים על גחלת היהדות בתנאים כמעט בלתי אפשריים.

אל המשימה נרתמו מיד העסקן הרב נחמן פרוכטר והנגיד הרב יהושע גוטמן מניו יורק, שנדב את ספר התורה המהודר. אמש, הגיעה המשלחת מארה"ב לקובה, מרחק של שעות בודדות בטיסה, אך מרחק של שנות אור מבחינת תנאי המחיה.

הביקור של המשלחת החסידית האמריקאית חשף מציאות חיים בלתי נתפסת. בקובה, שחווה בשנים האחרונות קריסה כלכלית מוחלטת, המשכורת הממוצעת עומדת על כ-10 דולרים בחודש בלבד. "בעלי הבתים" העשירים ביותר באזור משתכרים כ-20 דולר לכל החודש.

המחסור בדלק הפך למכת מדינה; תחנות הדלק סגורות, והתקווה האחרונה שתלו בנשיא ונצואלה, ניקולאס מדורו, התנפצה לאחר הדיווחים על היעלמותו. גם ספינות דלק שנשלחו מרוסיה לא מצליחות להקל על המצוקה. מעל הכל מרחף צל פוליטי כבד, כאשר התושבים חוששים מהצהרותיו של נשיא ארה"ב טראמפ, שרמז כי לאחר הטיפול באיראן, יגיע תורו של המשטר בקובה.

דווקא מתוך הדחק והעוני, השמחה אמש הייתה גדולה שבעתיים. המארגנים הביאו מארה"ב את כל הציוד הדרוש: מחופה מהודרת ועד כרזות מעוצבות למעמד סיום כתיבת האותיות.

כשהחלה התהלוכה, יצאו בני הקהילה, צאצאי מהגרים מטורקיה ומאירופה ופצחו בריקודים. להקה מקומית שליוותה את האירוע ניגנה ניגונים מסורתיים עתיקים על פי תווים שנשמרו בקהילה באדיקות, והשמחה גאתה עד לב השמיים. עבור רבים מהנוכחים, הייתה זו הפעם הראשונה בחייהם שהם זכו לראות ספר תורה חדש ומהודר מוכנס למקום שבמשך שנים רבות היה סגור ומסוגר לכניסת זרים.

לאחר ריקודי המצווה, הסבו בני הקהילה לסעודת מצווה חגיגית עם מזון שהובא במשלוח מיוחד מארה"ב. אך מעבר לאוכל הגשמי, הייתה זו הזנה רוחנית שאין לה מחיר. ההתרגשות בשיאה כי בני הקהילה ציינו כי זה לראשונה מזה דורות לקראת חג השבועות הקרב ובא יזכו לקרוא בספר תורה מהודר ביותר את קריאת "עשרת הדיברות".

האירוע המטלטל הזה מוכיח שוב כי הגחלת היהודית בוערת בכל פינה בעולם, גם תחת משטרים נוקשים ובתנאי דחק קיצוניים. האור של ספר התורה החדש הוא עדות חיה לכך שאין כוח בעולם שיכול לכבות את הניצוץ היהודי. במקום שבו אין דלק ואין כסף, התורה היא זו שמאירה את הדרך, ומפיחה תקווה בלבבות של קהילה קטנה והיסטורית שסירבה להישכח.