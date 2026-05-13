בבלי
"בזכות" ישראל

זכו בפרס: כך הפכו האחיות העזתיות את פסולת הבניין למכרה זהב

אולי "בזכות" ישראל, חומרי בניין ברצועת עזה הפכו למוצר הזמין ביותר לכל ובחינם | ברצועה הנשלטת בידי ארגון הטרור האיסאלמיסטי ניתן למצוא בכל פינת רחוב בלוקים ושברי בניין הרוסים, שתי עזתיות זכו בפרס על רעיון איך לנצל את זה (מעניין)

חורבות עזה (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

פיתוח "טכנולוגי" חדש ברצועת עזה מאפשר ייצור של לבני בנייה עמידות באמצעות שימוש באפר פחם ובשאריות בטון מהריסות מבנים.

המיזם, המכונה גרין קייק, הוקם על ידי האחיות מג'ד משהראווי ורוואן עבדולאטיף, במטרה לספק חלופה זמינה וזולה לחומרי הבנייה המסורתיים שייבואם לרצועה מוגבל באופן עקבי.

​השיטה מתבססת על מחזור פסולת סביבתית והפיכתה למוצר בנייה קל משקל שאינו נופל בחוזקו מבלוקים רגילים.

כידוע, חומרי בניין הוא המוצר הזמין ביותר כרגע ברצועה, והאחיות העזתיות החליטו לנצל את זה.

הפיתוח נועד לתת מענה לצורך הדחוף בשיקום תשתיות ומבני מגורים שנהרסו במהלך סבבי הלחימה, תוך התגברות על המחסור במלט ובחצץ.

​בעקבות ההצלחה הטכנולוגית, זכו השתיים בפרס האימפקט במסגרת תחרות יזמות בינלאומית.

השופטים המערביים ציינו לשבח את היכולת לייצר פתרון פרקטי בתנאי מחסור קיצוניים. "הצלחנו להפוך את האפר, שנחשב למטרד סביבתי, למוצר שבונה מחדש את העיר שלנו", ציינה משהראווי במהלך הצגת הפרויקט.

​לדברי האחיות, המיזם נולד מתוך רצון למצוא פתרונות עצמאיים למצוקת הדיור המקומית. עבדולאטיף הוסיפה כי "החזון שלנו היה לתת תקווה ולהשתמש במשאבים המוגבלים שיש לנו כדי ליצור פתרון בר קיימא". הפרויקט מעורר עניין בקרב ארגוני סיוע וגופים סביבתיים המבקשים ליישם שיטות דומות באזורי אסון נוספים בעולם.

