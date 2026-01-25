תחת צל המשטר הקשוח, העוני המחפיר והאיומים הביטחוניים, נרשם רגע היסטורי ומרגש בלב קובה • קהילת "עדת ישראל" קיבלה ספר תורה מהודר ביוזמת עסקנים וחסידים מארה"ב, שהגיעו למסע מטלטל במדינה הקומוניסטית שקפאה בזמן • לקראת חג השבועות, שיתפו התושבים את האורחים על המשכורת הזעומה של 10 דולרים בחודש והמחסור החריף בדלק • השמחה היהודית שפרצה את כל המחסומים: "לא נותרה כאן עין אחת יבשה" (חרדים)
בצעד חסר תקדים שמרעיד את מסדרונות השלטון בסין, אישרה המדינה רשמית את דבר חקירתם של שניים מהגנרלים הבכירים ביותר בצבא | מדובר בטיהור המשמעותי ביותר בצמרת הביטחונית מזה עשורים, המעלה סימני שאלה כבדים על הנעשה מאחורי הקלעים של המעצמה האסיאתית (חדשות בעולם)
בייג'ינג מסמנת את הבינה המלאכותית כאיום לאומי השווה בחומרתו לרעידות אדמה ומגפות, מחשש שהמכונה תערער את יציבות המפלגה הקומוניסטית | ה-Wall Street Journal חושף את המאמץ לאלף את הטכנולוגיה באמצעות "מבחני נאמנות" וסינון אידיאולוגי חסר פשרות (חדשות בעולם)
שני זרים, אסירים לשעבר במערכת הכליאה הסינית האכזרית, שרדו כדי לספר את הזוועות שעברו בבית הכלא של המפלגה הקומוניסטית | "שיטת הנקודות", התעללות פסיכולוגית, הרעבה ומניעת מקלחת - הם רק מעט מזעיר ממה שעברו האסירים שמצאו את עצמם בצד הלא נכון של הסורג | כדרכן של מדינות טוטליטריות, רק מעט מהמידע הפנימי זולג החוצה. באורח נדיר, הידיעה שתוארה ב-BBC הגיעה באמצעות מסכת קורונה חצויה (מגזין כיכר)