בתחנת האוטובוס: רדף אחרי נשים חרדיות עם חגורה, ירק וקילל

חמישה סעיפי אישום, הכוללים תקיפה והפרת סדר ציבורי ממניע גזעני, הוגשו כנגד גבר שתקף אתמול (ראשון) בשעת מספר נשים חרדיות בלונדון.

האירוע הקשה התרחש בסמוך לשעה 15:45 בצהרים בתחנת האוטובוס ברחוב אוסבלדסטון שבאזור קלפטון קומון בעיר, אז החל החשוד להצליף בנשים באמצעות חגורתו תוך שהוא מטיח בהן נאצות אנטישמיות קשות. התוקף נעצר על ידי המשטרה לאחר שמתנדבי ארגון 'שומרים' לכדו אותו בזירה, והוא הובא בפני שופט שהורה על הארכת מעצרו. על פי העדויות מהזירה, התוקף בחר בקורבנותיו בשל חזותן היהודית המובהקת והחל במסכת של אלימות פיזית ומילולית. לצד ההצלפות בחגורה, שגרמו לבהלה רבה בקרב העוברים והשבים, התוקף לא פסק מלפלוט רצף של ביטויים גזעניים ומשפילים. האירוע הוגדר על ידי רשויות החוק בלונדון כפשע שנאה אנטישמי חמור, מה שמוביל להחמרה משמעותית בהתייחסות המשטרתית והמשפטית למקרה.

מתנדבי ארגון השומרים של צפון ומזרח לונדון, שהוזעקו למקום, הגיעו בתוך שתי דקות בלבד. במהלך הניסיון להשתלט על החשוד, הוא המשיך בהתנהגותו האלימה ואף ירק על אחד המתנדבים תוך שהוא ממשיך בצעקות אנטישמיות.

המתנדבים הצליחו להחזיק בחשוד עד להגעת שוטרי משטרת המטרופולין, שביצעו את המעצר הרשמי והובילו אותו לחקירה בתחנת המשטרה בהאקני.

במשטרה מציינים כי מעבר לחמשת סעיפי האישום שכבר הוגשו, החקירה נמשכת ונעשים מאמצים לאתר עדי ראייה נוספים או נפגעים שטרם התלוננו. הקהילה החרדית המקומית, שמתמודדת בתקופה האחרונה עם עלייה באירועים אנטישמיים, הביעה הערכה רבה למהירות התגובה של ארגון 'השומרים' שמנעה פגיעות קשות יותר בנפש. החשוד נותר כעת במעצר מאחורי סורג ובריח עד לדיון הבא בעניינו בבית המשפט.