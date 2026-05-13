בנק הפועלים: 8,000 עובדים ישביתו מחר את כל הסניפים

לקוחות בנק הפועלים יידרשו להיערך מחר (חמישי) ליום של שיבוש בשירות: 8,000 עובדי הבנק יצאו לשביתה כוללת שתשבית את כל יחידות הבנק, כך על פי דיווח של העיתונאי גד ליאור. השביתה תתקיים דווקא ביום חמישי, המועד שבו אמור הבנק לפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של השנה.
הוועד המקצועי של עובדי הבנק הודיע כי השביתה מתקיימת "במחאה על התנהלות הנהלת הבנק המנותקת, שממשיכה לקדם צעדי קיצוצים חד-צדדיים ודורסניים, תוך פגיעה בעובדי הבנק ובלקוחות". מדובר בהסלמה משמעותית במאבק העובדים מול ההנהלה, שמגיעה בעיתוי רגיש במיוחד מבחינת הבנק.
הבנק מבטיח המשך שירות בערוצים הדיגיטליים
בתגובה לשביתה המתוכננת, הנהלת בנק הפועלים מסרה הודעה מתומצתת: "הבנק ימשיך לספק פתרונות ללקוחותיו והשירותים בערוצי הדיגיטל יתקיימו כרגיל". כלומר, לקוחות יוכלו להמשיך לבצע פעולות באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, אך הסניפים הפיזיים יהיו סגורים.
