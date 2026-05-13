בנק הפועלים: 8,000 עובדים ישביתו מחר את כל הסניפים

סניף בנק הפועלים ( צילום: אביב גוטליב )

לקוחות בנק הפועלים יידרשו להיערך מחר (חמישי) ליום של שיבוש בשירות: 8,000 עובדי הבנק יצאו לשביתה כוללת שתשבית את כל יחידות הבנק, כך על פי דיווח של העיתונאי גד ליאור. השביתה תתקיים דווקא ביום חמישי, המועד שבו אמור הבנק לפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של השנה.