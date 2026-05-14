שני בנקים מובילים – הפועלים והבינלאומי, השיקו מהלכים אסטרטגיים שנועדו להתמודד עם הירידה בנתח השוק שלהם בתחום המסחר בניירות ערך | בנק הפועלים מציע מניות חינם או תשלום מזומן ללקוחות חדשים, במטרה להרחיב את בסיס המשקיעים ולהגביר מודעות פיננסית | הבינלאומי מתמקד בדור הצעיר, ומבטל את דמי הניהול למשקיעים עד גיל 30, מתוך הבנה שמדובר בקהל משכיל ואחראי | המהלכים משקפים תגובה לתחרות הגוברת מצד בתי ההשקעות, ולעלייה הדרמטית בפעילות הבורסה המקומית (כלכלה)
דוח חדש של הלמ"ס חושף נתון מדאיג: 82,700 ישראלים עזבו את הארץ בשנת 2024 | הנתון מעורר שאלות רבות בנוגע לסיבות מאחורי גל העזיבה | פרשנים רבים מטילים ספק באמינות הנתונים וטוענים להטיה פוליטית, ושינויים בהגדרות שעלולים להשפיע על התוצאות (חדשות בארץ)