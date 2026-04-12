בבלי
אסון רודף אסון

טרגדיה בימי בין הזמנים: בחור ישיבה טבע למוות במעיין בנגב; אותר לאחר חיפושים ממושכים

אסון קורע לב: אותרה גופתו של הנעדר, בחור ישיבה בן 17 מבני ברק, שטבע במעיין עין עקב בנגב | בתום סריקות שנמשכו שעות, הוא אותר על ידי צוותי הצוללים של יחידת להבה של כבאות והצלה (בארץ)

תיעוד מפעילות חילוץ מטיילים | ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

אסון בין הזמנים: בזמן שכוחות החירום וההצלה ממשיכים כל העת בחיפושים אחר בחור הישיבה שטבע בחוף צאנז בנתניה, כאשר במקביל הרופאים נלחמים על חיי אחיו בבית החולים, עם ישראל מתבשר הערב (ראשון) בבשורה קשה ונוראה על טביעתו למוות של בחור ישיבה במעיין בנגב.

בסמוך לשעה 17:00 צוות מוסק של יחידת להבה, בראשות מפקד היחידה, עשו את דרכם למעיין עין עקב, בעקבות דיווח על נעדר, שעל פי האינדקציות ככל הנראה טבע במעיין.

הצוות, שכולל צוללים של היחידה, אשר מוסמכים לצלילות איתור וחיפוש נעדרים, פעלו במשך מספר שעות במעיין שגובהו כשש מטרים, עד שלבסוף התקבלה הבשורה הנוראה כי צוללי כבאות והצלה איתרו במעיין את הנער שנעדר, והוא ללא רוח חיים.

