אסון בין הזמנים: בזמן שכוחות החירום וההצלה ממשיכים כל העת בחיפושים אחר בחור הישיבה שטבע בחוף צאנז בנתניה, כאשר במקביל הרופאים נלחמים על חיי אחיו בבית החולים, עם ישראל מתבשר הערב (ראשון) בבשורה קשה ונוראה על טביעתו למוות של בחור ישיבה במעיין בנגב.

בסמוך לשעה 17:00 צוות מוסק של יחידת להבה, בראשות מפקד היחידה, עשו את דרכם למעיין עין עקב, בעקבות דיווח על נעדר, שעל פי האינדקציות ככל הנראה טבע במעיין.

הצוות, שכולל צוללים של היחידה, אשר מוסמכים לצלילות איתור וחיפוש נעדרים, פעלו במשך מספר שעות במעיין שגובהו כשש מטרים, עד שלבסוף התקבלה הבשורה הנוראה כי צוללי כבאות והצלה איתרו במעיין את הנער שנעדר, והוא ללא רוח חיים.