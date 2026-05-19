שר החוץ גדעון סער יצא הערב (שלישי) לביקור מדיני בצ'כיה, במסגרת מהלך לשדרוג מערכת היחסים עם אחת מידידותיה הטובות של ישראל באירופה. הביקור מגיע על רקע היחסים החמים בין המדינות, שבאים לידי ביטוי בעמדה הצ'כית התומכת בישראל בפורומים בינלאומיים.

במהלך הביקור יקיים השר סער פגישות עם בכירי ההנהגה הצ'כית, ביניהם נשיא צ'כיה פטר פאבל וסגן ראש הממשלה ושר החוץ פטר מצינקה. כידוע, שר החוץ הצ'כי קיים לאחרונה ביקור סולידריות בישראל, כאשר הוא הגיע לבטא תמיכה במדינת ישראל בעיצומו של מבצע שאגת הארי.

משלחת עסקית רחבת היקף

המשלחת תפעל להרחבת הסחר הבילטרלי בין המדינות, שכבר הגיע ב-2025 ללמעלה מ-1.4 מיליארד דולר.

רקע: ביקורי הסולידריות

כאמור, סגן ראש הממשלה ושר החוץ של צ'כיה פטר מצינקה קיים לאחרונה בישראל ביקור סולידריות, במהלכו הביע תמיכה במדינת ישראל. גם שר החוץ של אסטוניה ביקר לאחרונה בישראל בהזמנת השר סער, והביע תמיכה במאמצי ישראל.

לביקור השר מצטרפת משלחת עסקית-כלכלית רחבת היקף בהובלת אגף הכלכלה במשרד החוץ הכוללת מעל ל-50 נציגי חברות וראשי ארגוני הגג הכלכליים של המשק הישראלי. המשלחת בהשתתפות מכון הייצוא, התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, לשכת המסחר ישראל-צ׳כיה, נשיא התאחדות התעשיינים אברהם נובוגרוצקי ונציגי חברות ובהן התעשייה האווירית, אלביט, רפא״ל, שירותי הבריאות כללית ומאוחדת, בתי החולים שיבא, איכילוב ועוד.

הרכב המשלחת מדגיש את הנכסיות של ישראל, בדגש על היבטי הבריאות, הביטחון והסייבר.

בשנים האחרונות כמות התיירים מישראל המבקרים בצ׳כיה עולה באופן עקבי. בשנת 2025 נרשמו למעלה מ-250 אלף ביקורים של תיירים מישראל בצ׳כיה, זהו זינוק של 33.4% משנת 2024, מדובר בשיעור הצמיחה הגבוה ביותר בתיירות בצ׳כיה מבין כל המדינות לאותה שנה.

במהלך הביקור, אותו מתחילים חברי המשלחת כבר היום, יקיימו חבריה פורום עסקי רחב בהשתתפות שר החוץ גדעון סער וסגן רה״מ ושר החוץ של צ׳כיה פטר מצינקה ומאות פגישות עסקיות.

חברי המשלחת יפגשו גם עם נציגי ממשלה נוספים, ביניהם סגן רה״מ ושר התעשייה והמסחר של צ׳כיה קארל הבליצ'ק וכן יקבלו תדרוכים ויפגשו עם בכירי התעשייה והמשק הצ׳כי, נציגי כ-150 חברות מקומיות, יקיימו סיורי תוכן ועוד.

בחודשים האחרונים פעל שר החוץ סער להעברת מסרים ברורים בזירה הבינלאומית. בין היתר, הוא העביר מסר נחרץ לממשלת לבנון ולארגון הטרור חיזבאללה בריאיון לערוץ הערבי, שבו הבהיר כי ישראל לא תסבול את המשך הפרות הפסקת האש.