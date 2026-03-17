ביקור מדיני תחת אש: בעוד מבצע "שאגת הארי" מעמיק, שר החוץ גדעון סער אירח את מקבילו הגרמני לסיור מטלטל בבית שמש. המפגש קורע הלב עם האלמנה שאיבדה את בעלה והבת ששכלה את אמה ואחיה בטיל האיראני. "העולם חייב לראות את הזוועה" (בארץ, פוליטי מדיני)
שר החוץ סער אמר בהצהרה משותפת עם עמיתו מאורגוואי: ״אנחנו תומכים בתוכנית טראמפ לעזה. חמאס חייב להיות מפורק מנשקו ועזה חייבת להיות מפורזת. זה בלב התוכנית ואסור להתפשר על כך. זה הכרחי לביטחון וליציבות של האזור, וגם לעתיד טוב יותר לתושבי עזה עצמם״ (חדשות)
שר החוץ גדעון סער נאם היום בפני המשלחת הגדולה אי פעם של מחוקקים מארה״ב שהגיעה לארץ ואמר בין היתר: "סאנצ׳ס והשרים הקומוניסטים של ממשלת ספרד מעודדים אלימות. הנרמול של אלימות פוליטית מאיים על כל מה שאנו עומדים למענו. זה חייב להסתיים עכשיו!" (חדשות בעולם)
בעקבות ביטול הויזה האוסטרלית לחבר הכנת שמחה רוטמן הודיע שר החוץ גדעון סער על סנקציות דומות נגד נציגי המדינה העוינת לישראל השוהים ברצועת עזה |בנוסף, הינחה שר החוץ את שגרירות ישראל בקנברה לבחון היטב כל בקשת אשרה רשמית אוסטרלית לכניסה לישראל (מדיני)
במסיבת עיתונאים משותפת שקיים שר החוץ גדעון סער עם מקבילתו שרת החוץ האוסטרית, התייחס לשאלת הפסקת המלחמה עם חמאס והדגיש: "מצפה ממדינות אירופה לאמץ את מודל ויטקוף שכולל שחרור חטופים" | "ישראל מעוניינת להרחיב את הסכמי אברהם גם עם לבנון וסוריה, הגולן יישאר חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל״ (מדיני)