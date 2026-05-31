משלחת דיפלומטית: סמוטריץ' במסע לקידום 'הסכמי יצחק'

סמוטריץ ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יצא הבוקר (ראשון) לביקור עבודה מדיני-כלכלי מרוכז בוושינגטון, במסגרתו יקדם את יישומם של 'הסכמי יצחק' - היוזמה הדיפלומטית והכלכלית החדשה של ישראל מול מדינות באמריקה הלטינית. הביקור, שיימשך עד אמצע השבוע, יכלול מרתון פגישות מקצועיות עם גורמים בכירים בממשל האמריקאי.

היוזמה הדיפלומטית, שנחתמה בחודש שעבר בירושלים על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, שואבת השראה ממודל הסכמי אברהם משנת 2020. כידוע, מיליי הגיע לארץ במהלך ביקור ממלכתי שכלל השתתפות בטקס הדלקת המשואות והכרזה משותפת עם נתניהו על הברית האסטרטגית החדשה. ארבע מדינות במוקד על פי התוכנית, 'הסכמי יצחק' מכוונים להדק משמעותית את הקשרים המדיניים והכלכליים של ישראל עם ארבע מדינות מפתח באזור: ארגנטינה, אורוגוואי, פנמה וקוסטה ריקה. המטרה המוצהרת היא לכונן ברית אסטרטגית בין ישראל למדינות דרום אמריקה, בשיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית. מתווה שיתוף הפעולה כולל מספר אפיקים מרכזיים: בתחום הביטחון והטכנולוגיה הצבאית, ייצוא מערכות הגנה ישראליות בדגש על אבטחה ימית, מודרניזציה של מערכי שיטור, ומאבק ממוקד בפשיעה המאורגנת ובנרקו-טרור. בתחום החדשנות והכלכלה, יצירת הקלות רגולטוריות ומסחריות שיאפשרו לחברות הייטק, אגרו-טק וסייבר ישראליות לחדור בקלות רבה יותר לשווקים הללו.

חאבייר מיילי יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

חיזוק מעמד ישראל בזירה הבינלאומית

היוזמה, שהיא פרי הגותו של הנשיא הארגנטינאי מיליי, צפויה לחזק את מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית ולהעמיק את הקשרים הכלכליים והביטחוניים עם המדינות בדרום אמריקה. במהלך ביקורו בארץ, מיליי הכריז על פתיחת קו תעופה ישיר של אל על לבואנוס איירס, צעד שצפוי להקל משמעותית על הקהילה היהודית הגדולה בארגנטינה ועל המטיילים הישראלים.

ביקורו של סמוטריץ' בוושינגטון מגיע בעיתוי רגיש, כאשר ישראל מבקשת לחזק את מעמדה הדיפלומטי והכלכלי בעולם. לוח הזמנים האינטנסיבי של השר בארצות הברית מעיד על החשיבות שמייחסת הממשלה ליוזמה זו, שנתפסת כהזדמנות אסטרטגית לפריצת דרך בקשרים עם יבשת דרום אמריקה.