גן ילדים ( צילום: יוסי אלוני - פלאש 90 )

בעיתוי המעלה שאלות כבדות משקל על ההתנהלות, שוגרו מצד הנהלת 'רשת הגנים' של אגודת ישראל - מכתבי זימון לשימוע לגננות הוותיקות ביותר בביתר עילית במטרה להחליפן בגננות צעירות יותר.

המהלך עורר סערה של ממש בקרב הגננות ואלו פתחו בצעדי מחאה ובראשן מכתב גלוי המגולל תלאות של התנהלות קשה לקריאה ובלתי ראויה. קבוצת הגננות ותיקות, אשר מסרו את נפשן במשך עשרות שנים למען חינוך בנות ישראל, שיגרו מכתב נואש וחסר תקדים למנכ"ל רשת הגנים של אגודת ישראל, הרב ישראל גולומב, ובו הן מגוללות מסכת פגיעות קשה, זלזול מחפיר במטה לחמן, והתעמרות במסווה של שיקולים כלכליים. נוסח המכתב חושף היסטוריה בלתי נתפסת של הקרבה אישית ומסירות יוצאת דופן של נשות החינוך למען הישרדות הרשת. הגננות מתארות בדם ליבן כיצד עבדו לאורך השנים ללא תקציבים בסיסיים, ספגו קיצוצי שכר דרסטיים, ואף שרדו תקופות ארוכות ללא משכורות כסדרן – כל זאת תוך נשיכת שפתיים והמשך עבודת הקודש הטהורה מבלי שילדות הגן יחושו במשבר כלשהו.

מכתב הגננות

יתרה מכך, הגננות מזכירות למנכ"ל כי בעבר, כאשר גננות מכל הארץ הגישו תביעות משפטיות מוצדקות נגד הרשת, הן נענו לבקשת ההנהלה והסירו את התביעות מתוך אחריות עילאית לשמה הטוב ולחוסנה של המערכת, למרות פגיעה כלכלית אנושה שספגו בביתן פנימה.

המכתב הכואב נשלח כאמור ברקע זימון של גננות ותיקות רבות לשימוע לפני פיטורין מתוך כוונה לצמצם את כוח האדם ברשת ולהעסיק נשים צעירות יותר שיבואו במקומן.

שיא הכאב והתסכול נובע מהדרך המזלזלת שבה נבחר ההליך להתבצע. ההודעה הדרמטית על מהלכי הקיצוץ והשימועים נחתה בתיבות המייל של הגננות בשעות הערב של ערב חג השבועות, שעה שאימהות לילדים ובעלות משפחות עסוקות בטרדות החג ואינן זמינות למחשב.

בשל סמיכות החג והשבת, נמנע מהן לחלוטין להתגונן או להתייעץ, כאשר הזימונים עצמם נקבעו כבר לבוקר יום שני.

הגננות זועקות נגד התחושה לפיה "הכושי עשה את שלו והכושי יכול ללכת", ומזהירות מפני אפליה אסורה מטעמי גיל שמטרתה להחליף מורות מנוסות בצוות צעיר וזול.

הן תוהות בכאב האם הכסף מעוור את עיני ההנהלה, ומביעות חשש חינוכי כבד כי הפיכת הגנים לנחותים ושילוב עובדות משלימות יפוררו את המסגרות לחלוטין.

בסיום מכתבן, שנשלח עם העתקים לחברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, הן דורשות כינוס חירום מיידי כדי לקבל תשובות ברורות ולא לחתום בעיניים עצומות על חורבן עולמן.

פנינו לרשת הגנים ולרב ישראל גולומב כדי לקבל את תגובתם - אך זו לא התקבלה עד לשעת פרסום הכתבה.