גולן מנסה לתקן את הנזק: "החרדים פסלו את עצמם"

יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן פרסם הבוקר (רביעי) הבהרה חריפה בעקבות הסערה שעוררה הקלטה שפורסמה אתמול בערוץ 14, בה נשמע מאשר כי ישב בקואליציה עם המפלגות החרדיות. גולן טען כי מדובר בסילוף דבריו והוצאתם מהקשרם.

"בוקר טוב. אני מבין שערוץ 14 מנסים שוב לקחת חצאי משפטים ולהוציא דברים מהקשרם", אמר גולן. "אז אני אומר את זה כאן בצורה הכי ברורה שיש: המפלגות החרדיות פסלו את עצמן, נקודה".

התקפה חריפה על החרדים

בהודעתו המפורטת, מנה גולן שורה של האשמות כנגד המפלגות החרדיות. "אי אפשר לעודד השתמטות בזמן מלחמה. אי אפשר לחיות על חשבון המדינה בלי לתת לה בחזרה", מסר יו"ר הדמוקרטים.

עוד הוסיף גולן: "אי אפשר לכפות על מיליוני ישראלים איך להתחתן, איך לחיות, איך לנסוע ומה ללבוש. ואי אפשר להמשיך ולשדוד את הקופה הציבורית ולחיות על כספי המיסים של הציבור העובד".

"סיימנו להתפשר על הערכים"

גולן ניסה להסביר את משמעות עמדתו המוצהרת. "לכן, כשאני אומר שלא נשב עם החרדים, אני אומר משהו עמוק יותר: סיימנו להתפשר על הערכים שלנו", הבהיר. "לא ניתן יד למושחתים ולא נמשיך להיכנע לפוליטיקה של סחטנות, כפיות טובה והשתמטות".

את דבריו סיים גולן בהצהרה: "אנחנו נבחר בעצמנו ובערכים שלנו: בישראל חופשית, שוויונית".

ההקלטה שעוררה את הסערה

כזכור, אתמול פורסמה בחדשות 14 הקלטה בה נשמע גולן מצהיר כי "אם האפשרות להקים ממשלה רחבה תהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף - אני אצביע בעד". בהקלטה אף טען כי הביקורת על חוק הגיוס היא פופוליסטית וכי גיוס חרדים הוא "עניין של תהליך".

ההקלטה עמדה בסתירה גמורה להצהרותיו הקודמות של גולן בהם טען במפורש: "הדמוקרטים יהיו תעודת הביטוח שלכם לכך שהמפלגות החרדיות ישבו באופוזיציה בשנים הקרובות".