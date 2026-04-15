נשיא העליון עמית תקף את בן גביר בדיון: 'גיבוי רק לצד אחד'

נשיא העליון יצחק עמית

במהלך הדיון הדרמטי בבית המשפט העליון בעתירות להדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, תקף נשיא בית המשפט יצחק עמית את מדיניות הגיבוי של השר לשוטרים. "אנחנו רואים שבן גביר מגבה את השוטרים, זה נפלא", אמר עמית, "אבל רק אם הם עושים משהו לצד אחד".

עמית המשיך בביקורת חריפה: "כאשר מול המצלמות שוטר מדיח לתלונת שקר - השר מגבה. כאשר פלוני הורג ערבים - השר מגבה. אבל כאשר שוטרים מרביצים לחרדים בהר מירון - אין גיבוי, הם מיד מושעים". דבריו של נשיא בית המשפט העליון משקפים את אחת הטענות המרכזיות נגד השר בן גביר בעתירות שהוגשו נגדו. עו"ד דוד פטר, המייצג את השר בן גביר, השיב בתוקף לדברי עמית והעלה טענת נגד חריפה. "יש עשרות רבות של הודעות דוברות של הנהלת בתי המשפט שמגבות שופטים, עוד לפני שהשופט אשר קולה בודק", טען פטר. "אני מזמין את בית המשפט לעבור על הודעות שפורסמו", הוסיף. הדיון מתקיים בהרכב מורחב של תשעה שופטים, בראשות עמית, ובו נדונו ארבע עתירות המבקשות להורות לראש הממשלה לפטר את בן גביר מתפקידו. בהחלטה חריגה, קבע בית המשפט כי הדיון יצולם וישודר בשידור ישיר, אך במקביל נאסרה כניסת קהל לאולם.

יריב לוין במליאה | ארכיון

במהלך הדיון, הורה השופט עמית להוציא את סגן השר אלמוג כהן מהדיון לאחר שזה כינה אותו "מושחת". התקרית מעידה על המתיחות הרבה ששררה באולם בית המשפט במהלך הדיון הרגיש.

השופט נעם סולברג, המשנה לנשיא, העלה במהלך הדיון הצעה פורצת דרך שעשויה למנוע פסק דין. סולברג פנה לנציג הממשלה, עו"ד אלון ראבלו, והציע לו לחזור לשולחן המו"מ עם השר בן גביר, ראש הממשלה נתניהו והיועצת המשפטית לממשלה, במטרה להגיע לחתימה על מסמך העקרונות למגבלות התערבות השר.

השופט סולברג

"בוא נניח לעבר", אמר סולברג לעו"ד ראבלו. "משהו אחד היה מוסכם - להפוך את זה למשהו מעשי - שהכללים שאתם מסכימים עליהם יהיו בתוקף עד לבחירות. ביחד עם הייעוץ המשפטי - איפה שבשעתו זה נתקע להמשיך את השלב הזה הלאה".

מחוץ לבניין בית המשפט התקיימה הפגנת תמיכה סוערת בשר בן גביר, בה השתתפו שרים וחברי כנסת מהקואליציה. השרה עידית סילמן מסרה הצהרה דרמטית: "באתי לכאן הבוקר כדי להביע את תקוותי שבג"ץ יפסול את השר בן גביר. לא מפני שלבג"ץ ישנה סמכות כזו, אלא מפני שהגיע הזמן למשבר חוקתי".

שר המשפטים יריב לוין הוציא לקראת הדיון הצהרה חריפה נגד הדיון. "הדיון המתקיים הבוקר בבג"ץ בהדחת השר בן גביר הוא בניגוד לחוק", מסר לוין, "ולהחלטת השופטים ממילא לא יהיה שום תוקף". לוין הבהיר כי על פי החוק, הסמכות למנות שרים או לפטרם נתונה לראש הממשלה בלבד.