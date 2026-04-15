הרכב מורחב של תשעה שופטי בית המשפט העליון החל הבוקר (רביעי) בדיון דרמטי בארבע עתירות המבקשות להורות לראש הממשלה לפטר את השר איתמר בן גביר מתפקיד שר לביטחון לאומי. ההרכב כולל את השופטים יצחק עמית, נעם סולברג, דפנה ברק-ארז, דוד מינץ, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, חאלד כבוב ויחיאל כשר.

בהחלטה חריגה, קבע הרכב השופטים כי הדיון יצולם וישודר בשידור ישיר, אך במקביל נאסרה כניסת קהל לאולם בית המשפט. ההחלטה מגיעה על רקע חששות מהפרעות והתפרעויות במהלך הדיון הרגיש.

עדכונים שוטפים ממהלך בג"ץ בן גביר

10:14: השופט עמית הורה להוציא את סגן השר אלמוג כהן מהדיון אחרי שזה כינה אותו ״מושחת״.

10:20: עמית: אתם טוענים כל הזמן שאין לבית המשפט סמכות וכיצד הוא בכלל מעלה על דעתו לדון. מיניתי שישה עשר מקרים לקראת הדיונים שביהמש דן במינוי שר או העברת ש מתפקידו. דוגמה - של עו"ד פוקס מזכיר הממשלה - שהגיש רחמא ליצלן עתירה נגד רה״מ אריאל שרון על כך שיימנע מלפטר שני שרים - בני אילון וליברמן - וביהמ״ש דן בזה ובכובד ראש למרות שזה היה על רקע הכי פוליטי מובהק.

10:34: נציג הממשלה, עו״ד ראבלו: גם אם נגיד שיש סמכות לבית המשפט, זה רק כשהוגש נגד השר כתב אישום. נגד בן גביר לא הוגש כתב אישום. היועמשית מחדשת חידוש שלא קיים במחוזותינו.

10:36: השופט אלכס שטיין שאל את נציג הממשלה אם במצב שבו ראש הממשלה יחליט שהוא לא ממנה נשים אף פעם, גם אז הוא יטען כי אין להתערב בהחלטה? עו״ד ראבילו השיב: ״לדעתי כן״.

10:38: המשנה לנשיא סולברג אמר לנציג הממשלה כי בפרשת פנחסי שבעקבותיה נקבע כי יש לפטר שר שהוגש נגדו כתב אישום, היה מדובר בכתב אישום על רישום כוזב במסמכי תאגיד, ״כאן יש לנו צבר גדול מאוד של דברים שגורמים נזק למשטרה לתדמיתה ולפעילות שלה״. סולברג תהה: ״זה לא יותר חמור מהרשעה ברישום כוזב במסמכי תאגיד?״.

10:40: עמית לטלי גוטליב: "אני כל הזמן שומע רחש בחש מהאזור שלך, אם אפשר להפסיק".

10:48: השופטים מעלים בפני את ראבילו את מתווה העקרונות שבן גביר סיכם עם היועמ״שית והפר אותו כשהתערב במינויים ובהפגנות. ראבילו: אין שום כלל שאומר שאם הוא מפר את המתווה אז צריך ישר לפטר אותו. וילנר: אז ראש הממשלה יישב בחיבוק ידיים?

10:50: השופט עמית הורה להוציא גם את השרה סילמן ״כדי לאפשר לך עו״ד ראבלו לטעון״.

10:51: סיעת ש״ס על הדיון בבג״צ בן גביר: עצם קיום הדיון בבג״ץ להדחת שר בממשלה על רקע פוליטי הוא אבסורד וסמל לאובדן רסן ולדריסת הדמוקרטיה מצד שופטי העליון. הסמכות למנות ולפטר שרים נתונה על פי חוק לראש הממשלה בלבד. לבית המשפט אין כל סמכות לדון בכך, והיה עליו לדחות את העתירה על הסף.

10:52: השופט עמית הורה להוציא את ח״כ טלי גוטליב, השרה סילמן, השרה גולן וח״כ סון הר־מלך מהאולם, לאחר שהן הפריעו לדבריו. גוטליב קראה: ״העם רואה אתכם, מה קורה לכם? העם רואה לכם? אני יוצאת נגדכם אז אני לא יכולה להיות שרת משפטים? אתם גומרים את העם הזה כשאתם פוגעים ככה בנפגעי ציבור! למה כולכם דגים?״. סון־הר מלך קראה: ״חבורה של פחדנים, מאפיה״.

10:53: עד כה: ארבע חברות כנסת של הקואליציה סולקו מהדיון אחרי שהתפרצו.

10:55: שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, בהפגנה מחוץ לבית המשפט העליון: "מי שירים את ידו על הבית הדמוקרטי של אזרחי ישראל - נגדע את ידו".

10:59: אחרי שהשופטים הורו להוציא את ח״כ גוטליב, היא התפרצה לעברם. השופט כבוב: ״די, נו. זה נאום בחירות עכשיו״

11:01: כבוב: עשיתי רשימה, בן-גביר הפר פעמים רבות את הסכם העקרונות עליו חתם.

11:02: ראבלו: אין לכם סמכות להורות על פיטורי שר ככל שלא הוגש נגדו כתב אישום.

11:03: מיכאל שמש: עד כה: שופטי ההרכב האקטיביסטיים מקשים ברצף על נציג הממשלה עו״ד ראבלו. השופט סולברג והאגף השמרני די שומרים על שתיקה. למעט מתקפה חריפה של סולברג על ח״כיות הקואליציה שהפריעו לדיון.

11:06: ראבלו: הכנסת אישרה את מינוי בן גביר לשר אחרי שהתפטר ברוב של 65 חברי כנסת, זו ההגנה על הדמוקרטיה.

11:31: סולברג מציע לנציג הממשלה עו״ד ראבלו להימנע מפסק דין ושבן גביר, נתניהו והיועמ"שית יחזרו לשולחן המו"מ ויגיעו לחתימה על המסמך העקרונות למגבלות התערבות השר.

11:32: סולברג: בוא נניח לעבר. משהו אחד היה מוסכם - להפוך את זה למשהו מעשי - שהכללים שאתם מסכימים עליהם יהיו בתוקף עד לבחירות. ביחד עם הייעוץ המשפטי - איפה שבשעתו זה נתקע להמשיך את השלב הזה הלאה.

11:33: ראבלו לא שולל.

11:45: עמית על ההצעה של סולברג: תעבירו לפנינו את מסמך העקרונות ונראה אם הוא הופר ונחליט על מתווה הפשרה כסוג של סעד ביניים.

11:51: עמית סגל: הקרבה לבחירות, נפיצות הסוגיה וחילוקי הדעות העמוקים בעליון עצמו, כל אלה מובילים עדיין להערכה שבית המשפט יחפש דרך להימנע מהכרעה חותכת ומעשית בסוגיה הספציפית.

11:54: גרוסקופף נגד "מדור ההסתות" של בן גביר: זה כלי שאפשר להשתמש בו פוליטית וזו אמירה מטרידה של השר, זה מעביר מסר לאן פני המשטרה. סולברג: הוגשה עתירה בעניין ולכן לא רצוי שאנחנו נמשיך לדבר בזה.

12:01: עו״ד פטר המייצג את בן-גביר: אין לכם סמכות נקודה.