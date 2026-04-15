הדיון הדרמטי בבית המשפט העליון בעתירות להדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הסתיים הערב (רביעי) בניסיון להגיע לפשרה בין הצדדים. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הציגה הצעה לפשרה, אך בתנאי שבמקביל למו"מ יוציא בית המשפט סדרה של צווי ביניים המגבילים את פעילות השר.

על פי ההצעה שהציגה היועמ"שית, צווי הביניים יכללו איסור על מינוי בכירים רגישים האחראים על חקירות, אכיפת חוק, חופש ביטוי ומחאה וייעוץ משפטי. כמו כן, יאסר על השר להצטרף לפעילות מבצעית, יאסר קשר ישיר בין קציני משטרה לבין השר ולשכתו, ויאסר על בן גביר להתבטא בנושא הפעלת כוח משטרתי לרבות חקירות מתנהלות. נציג השר בן גביר דחה את ההצעה במתכונתה הנוכחית, והבהיר כי הוא מסכים לפשרה רק בתנאי שלא יהיו צווי ביניים כלל. במקום זאת, הוא הציע פיקוח מיידי של השופט נעם סולברג, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, על התנהלות השר והממשלה. על פי ההצעה שהעלה נציג השר, יינתנו לצדדים שבועיים להגיע לסיכומים מלאים בין היועמ"שית לבין השר בן גביר. במהלך תקופה זו, המינויים ה"רגישים" מדרגת סגן ניצב ומעלה יוקפאו עד שהצדדים יגיעו לסיכום מלא בנושא מגבלות התערבות השר בעבודת המשטרה.

הצעת סולברג: "בוא נניח לעבר"

במהלך הדיון, העלה השופט נעם סולברג הצעה פורצת דרך שעשויה למנוע פסק דין ולהביא לפתרון מוסכם. סולברג פנה לנציג הממשלה, עו"ד אלון ראבלו, והציע לו לחזור לשולחן המו"מ עם השר בן גביר, ראש הממשלה נתניהו והיועצת המשפטית לממשלה.

"בוא נניח לעבר", אמר סולברג במהלך הדיון. "משהו אחד היה מוסכם - להפוך את זה למשהו מעשי - שהכללים שאתם מסכימים עליהם יהיו בתוקף עד לבחירות. ביחד עם הייעוץ המשפטי - איפה שבשעתו זה נתקע להמשיך את השלב הזה הלאה". דבריו של השופט התייחסו למו"מ קודם שהתנהל בין הצדדים אך לא הגיע לכלל סיום.

מתחים בדיון: עמית תקף את בן גביר

במהלך הדיון, תקף נשיא בית המשפט יצחק עמית את מדיניות הגיבוי של השר לשוטרים. "אנחנו רואים שבן גביר מגבה את השוטרים, זה נפלא", מסר עמית, "אבל רק אם הם עושים משהו לצד אחד".

עמית המשיך בביקורת חריפה: "כאשר מול המצלמות שוטר מדיח לתלונת שקר - השר מגבה. כאשר פלוני הורג ערבים - השר מגבה. אבל כאשר שוטרים מרביצים לחרדים בהר מירון - אין גיבוי, הם מיד מושעים". עו"ד דוד פטר, המייצג את השר בן גביר, השיב בתוקף: "יש עשרות רבות של הודעות דוברות של הנהלת בתי המשפט שמגבות שופטים, עוד לפני שהשופט אשר קולה בודק".

בנקודה מסוימת במהלך הדיון, הורה השופט עמית להוציא את סגן השר אלמוג כהן מהדיון לאחר שזה כינה אותו "מושחת". המתח בין השופטים לנציגי השר שיקף את העומק של המחלוקת המשפטית והפוליטית סביב סמכויות השר.

הקואליציה: "משבר חוקתי"

מחוץ לבניין בית המשפט התקיימה הפגנת תמיכה סוערת בשר, בה השתתפו שרים וחברי כנסת מהקואליציה. השרה עידית סילמן מסרה הצהרה דרמטית: "באתי לכאן הבוקר כדי להביע את תקוותי שבג"ץ יפסול את השר בן גביר. לא מפני שלבג"ץ ישנה סמכות כזו, אלא מפני שהגיע הזמן למשבר חוקתי".

גם שר המשפטים יריב לוין הוציא הצהרה חריפה לקראת הדיון: "הדיון המתקיים הבוקר בבג"ץ בהדחת השר בן גביר הוא בניגוד לחוק, ולהחלטת השופטים ממילא לא יהיה שום תוקף". לוין הבהיר כי הסמכות למנות שרים או לפטרם נתונה לראש הממשלה בלבד.

הדיון התקיים בהרכב מורחב של תשעה שופטים, בראשות נשיא בית המשפט יצחק עמית, ובו נדונו ארבע עתירות המבקשות להורות לראש הממשלה לפטר את בן גביר מתפקידו. בהחלטה חריגה, קבע בית המשפט כי הדיון יצולם וישודר בשידור ישיר, אך במקביל נאסרה כניסת קהל לאולם.