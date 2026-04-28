עשרות אנשי הפלג הירושלמי מפגינים כעת מול ביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, תא"ל יובל יאמין, באשקלון. זאת במחאה על מעצר עריקים חרדים בידי המשטרה הצבאית בימים האחרונים. מוקדם יותר הפגינו אנשי הפלג גם בכביש 4, באזור בני ברק.

לפי המשטרה, כ-200 מפגינים השתתפו בהפגנה במקום, ולפי גורם צבאי - כמה מהם קפצו מעל גדר הבית, ופרצו אל תוך החצר. תא"ל יאמין לא נכח בבית בעת האירוע, אך אשתו והילדים הסתגרו בתוך הבית.

לפי דיווח של הכתב הצבאי דורון קדוש, גורם צבאי טען כי המשטרה ידעה מבעוד מועד על הכוונה לקיים הפגנה במקום - ובכל זאת לא הצליחה למנוע את הפריצה אל חצר הבית.

לפי תיעודים מהמקום קבוצה של מפגינים שנכנסו לחצר ביתו של מפקד המשטרה הצבאית, עוכבו על ידי המשטרה - וככל הנראה ילקחו למעצר. כאשר המשטרה סגרה על המפגינים שפרצו לחצר ביתו של מפקד המשטרה הצבאית את השערים - וכולם ייעצרו. בני המשפחה פונו מהבית.

עדכון: דובר צה"ל: לפני זמן קצר התקבל דיווח על פריצה מכוונת לביתו של קצין משטרה צבאית ראשי, תת-אלוף יובל יאמין, בעוד משפחתו בבית. כוחות הביטחון הוזנקו למקום ופועלים לאיתור החשודים.

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: ״אני מגנה בחריפות את התקיפה. פגיעה באנשי כוחות הביטחון ובבני משפחותיהם מהווה חצייה של קו אדום מסוכן. אני מגבה את קמצ״ר באופן מלא על מילוי תפקידו במסירות רבה. מדובר באירוע חמור ונדרשת פעולה נחושה של כלל גורמי אכיפת הסדר והביטחון על מנת למצות את הדין עם המעורבי