ניסיון פיגוע דקירה בשומרון: מחבל נוטרל על ידי אזרח חמוש

ניסיון פיגוע דקירה סוכל הבוקר (שני) בחוות 'עמק דורון' הסמוכה ליישוב רבבה בשומרון, כאשר אזרח חמוש ששהה במקום הצליח לנטרל את המחבל בירי. על פי הנמסר ממשטרת ישראל, שוטרי מפלג המיעוטים ביחידה המרכזית של מחוז ש"י פתחו בחקירה מקיפת נסיבות האירוע.

הדיווח על ניסיון הפיגוע התקבל במוקד המשטרה מעט לאחר השעה 11:00 בבוקר. מיד עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום שוטרי תחנת אריאל ולוחמי צה"ל, שהחלו בסריקות בשטח ובאיסוף ממצאים ראשוניים.

המחבל התקרב חמוש בסכין

על פי הפרטים שעלו בחקירה הראשונית, מדובר במחבל פלסטיני בן 29, תושב הכפר קרואת בני חסן, שהגיע לכיוון החווה כשהוא חמוש בסכין. המחבל התקרב ליושבי המקום, שלף את הסכין וניסה לדקור באמצעותה.

אזרח חמוש ששהה במקום זיהה את הסכנה במהירות, שלף את נשקו המוחזק ברישיון וביצע ירי לעבר המחבל. הירי הביא לנטרולו המיידי של המחבל והפסקת הסכנה, כך נמסר ממשטרת ישראל.

חקירה מקיפה והערכת מצב בזירה

חוקרי תחנת אריאל וחוקרי הזיהוי הפלילי מחוז ש"י שהגיעו לזירה החלו באיסוף ממצאים ועדויות. הסכין שעל פי החשד שימשה את המחבל בניסיון הדקירה נתפסה על ידי הכוחות ותועדה כראיה.

מפקד מרחב שומרון קיים הערכת מצב בזירה בהשתתפות סגל פיקוד המרחב. בסיום ההערכה הנחה מפקד מחוז ש"י כי חקירת האירוע תוטל על מפלג המיעוטים ביחידה המרכזית של מחוז ש"י, המתמחה בטיפול באירועים מסוג זה.

החקירה נמשכת, ובמשטרה בוחנים את מלוא נסיבות האירוע.