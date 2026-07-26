בהודעה משותפת שפורסמה היום (ראשון), הכריזו ועדת הבחירות המרכזית ושירות התעסוקה על שיתוף פעולה רחב היקף לקראת מערכת הבחירות לכנסת ה-26. במסגרת המהלך, שצפוי לצאת לדרך בעוד כחודש, יגויסו אלפי דורשי עבודה ברחבי הארץ למגוון תפקידים ביום הבחירות ובתקופה שקודמת לו.

ההסכם גובש בפגישה שנערכה השבוע בין מנכ"לית שירות התעסוקה, עינבל משש, לבין מפקח וממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה. המהלך נועד לחבר בין הצורך הלאומי בהיערכות מהירה ומקצועית להליך הדמוקרטי, לבין חיזוק שוק העבודה ומתן הזדמנות תעסוקתית לאלפי מחפשי עבודה.

מגוון משרות ומערך גיוס ארצי

מסע הגיוס המשותף יתנהל באמצעות פנייה ישירה לדורשי העבודה הרשומים בשירות התעסוקה בערוצים השונים, לצד אתר אינטרנט ייעודי המוקם בימים אלה ויפתח בקרוב לציבור הרחב. המשרות המוצעות כוללות סדרנים לוועדות הקלפי, עובדי תמיכה טכנית, אנשי לוגיסטיקה ואורזים, ועובדי אדמיניסטרציה.

במסגרת ההסכם הוחלט על מתן דגש משמעותי והבטחת ייצוג הולם לאוכלוסיות הזקוקות להזדמנות תעסוקתית בעת הזו. בראש סדר העדיפויות: אזרחים שפונו מבתיהם עקב המצב הביטחוני, נפגעי מערכות הלחימה האחרונות ופצועי צה"ל, ואנשים עם מוגבלות.

השאלה שמעסיקה את הציבור החרדי

על רקע ההודעה על הגיוס הנרחב, ב'בבלי' ביקשו לברר האם גם צעירים חרדים שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא יוכלו להשתלב בעבודות השונות במסגרת מערך הבחירות. השאלה עולה בעקבות ההחלטה החריגה שהתקבלה לאחרונה, לפיה ביום הבחירות לא יעצרו לומדי תורה בקלפיות.

בתגובה לפניית 'בבלי', מסרה ועדת הבחירות המרכזית: "ועדת הבחירות המרכזית רואה חשיבות עזה בהשתתפות כלל האוכלוסייה במבצע הבחירות, בין כמזכירי ועדות קלפי ומפקחי טוהר הבחירות, בין כחברים בוועדות ובין כמשקיפים, והכל בכפוף להוראות הדין. הוועדה אמונה על ביצוע הבחירות, אך היא, כידוע, אינה רשות שיש לה סמכויות חקירה או אכיפת החוק".

בוועדה הוסיפו והבהירו: "תנאי הכשירות לתפקידים שאוזכרו על ידך בפנייה קבועים בדין. מי שעומד בהם, רשאי להתמנות לתפקיד. מכל מקום, עמדתה העקבית של הוועדה היא שהקלפי היא שטח נייטרלי, ואין להכניס אליה שיקולים אחרים, שאינם שיקולי ביצוע הבחירות כהלכתן".

יצוין כי התשובה מבהירה שהוועדה אינה בודקת את מעמדם הצבאי של המועמדים לתפקידים, אלא רק את עמידתם בתנאי הכשירות הקבועים בדין. זאת, בדומה למדיניות השקיפות שהוועדה מקדמת בכלל היבטי ניהול הבחירות.

"הזדמנות לחבר צורך לאומי לאלפי מחפשי עבודה"

עינבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה, מסרה: "שיתוף הפעולה עם ועדת הבחירות הוא הזדמנות לחבר בין צורך לאומי משמעותי לבין אלפי מחפשי עבודה ברחבי הארץ. שירות התעסוקה יעמיד לרשות המהלך את הידע, הכלים והפריסה הארצית שלו, כדי לאתר ולהשים במהירות עובדים מתאימים".

עו"ד דין ליבנה, מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, הדגיש: "מערכת הבחירות נשענת בראש ובראשונה על האנשים שמפעילים אותה בשטח. שיתוף הפעולה עם שירות התעסוקה הוא נדבך משמעותי במאמץ הלאומי לגיוס עשרות אלפי עובדים שישרתו את ועדות הקלפי ואת כלל מערכי הבחירות ברחבי הארץ".