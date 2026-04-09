מסתורין ושתיקה: כך נפתחו טקסי האבל למנהיג העליון עלי חמינאי

טקסי זיכרון בעקבות חיסולו של עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן שחוסל בפתיחת המלחמה, נפתחו היום, יום חמישי, ברחבי הרפובליקה האסלאמית, כשהם מלווים במסתורין רב ובשתיקה מוחלטת של השלטונות בנוגע למקום קבורתו.

חמינאי חוסל כאמור בבוקר שבת זכור, דקות ספורות לאחר פרוץ המלחמה, ומותו אושר רשמית רק למחרת. מאז הכריז המשטר על 40 ימי אבל לאומיים, אך למרות סיומם, עד לרגע זה לא נמסר כל מידע רשמי על המקום שבו נטמן, או אם גופתו בכלל הובאה לקבורה או הוחזרה לידי השלטונות.

במסורת השיעית, ליום ה-40 (ה'ארבעין') חשיבות דתית עליונה, והוא מתמקד בדרך כלל בעלייה המונית לקבר הנפטר. היעדר אתר קבורה רשמי הפך את אירועי הזיכרון לחריגים במיוחד, ועורר גל שמועות ברחבי איראן על קבורה סודית או על כך שהמשטר טרם הצליח להביא את הגופה לקבורה מסודרת.

בערוץ איראן אינטרנשיונל דווח כי בטהרן ובערים נוספות נראו תהלוכות מאורגנות של נשים בשחור המכות בתוף, אך התחושה ברחובות נותרה מתוחה בצל חוסר הוודאות.

אחד האירועים שעוררו את הסערה הגדולה ביותר, לפי הדיווח, היה טקס זיכרון שנערך ביום רביעי בכנסיית "סרקיס הקדוש" בטהרן, בהשתתפות שר התרבות. הבחירה בכנסייה עבור דמות שנתפסה כסמל האסלאם השיעי הקיצוני עוררה גל של לעג ברשתות החברתיות. גולשים איראנים תקפו את הצביעות של המשטר, שרדף נוצרים לאורך שנים וכעת "מוצא מקלט" בכנסייה, ככל הנראה מתוך הערכה ביטחונית שאתרים דתיים נוצריים לא יותקפו על ידי ישראל או ארה"ב. "מי שטען שהוא המוסלמי האדוק ביותר, סיים בלי תפילת אשכבה מסודרת ובלי קבר", כתבו גולשים ברשת.

הטקסים נערכים תחת הפסקת אש שברירית בת שבועיים בין טהרן לוושינגטון, שהושגה בתיווך פקיסטני ובגיבוי ישראלי. במקביל, משמרות המהפכה מנסים לשדר "עסקים כרגיל" והצהירו כי מותו של חמינאי רק יחזק את מסלולה של המהפכה האסלאמית, בעוד שסרטונים מהטקסים הראו נוכחות בולטת של פליטים אפגנים שגויסו על ידי המשטר כדי למלא את השורות בתהלוכות.

בזירה הבינלאומית, הלחץ על טהרן נמשך: קוסטה ריקה הודיעה ביום חמישי כי היא מגדירה את משמרות המהפכה, יחד עם חיזבאללה וחמאס, כארגוני טרור. מדובר בהמשך למגמה עולמית שבה מדינות כמו ארגנטינה, איסלנד וקנדה אימצו הגדרות דומות בשבועות האחרונים, מה שמהדק את המצור הכלכלי והמדיני על המשטר האיראני ביום שאחרי חמינאי.