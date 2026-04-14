משבר תחבורתי חריף מתפתח סביב הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, כאשר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שלח היום (שלישי) מכתב התראה דרמטי למשרד ירושלים ומסורת ישראל. במכתב, שנחתם על ידי מנכ"ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית עידן מועלם, נקבע אולטימטום ברור: אם עד מחר (רביעי) בשעה 12:00 לא תתקבל תשובה סופית בנוגע להעברת תקציב למימון שירותי התחבורה הציבורית למירון - הרשות תסיר מעצמה כל אחריות.

המכתב, שהועתק לשרת התחבורה מירי רגב, לשר לירושלים ומסורת ישראל, ולמנכ"ל משרד התחבורה, מהווה צעד חריג במיוחד בעיצומה של תקופת ההכנות להילולה. כזכור, האחריות על ארגון ההילולה השנה הועברה לשר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, לאחר שהממשלה החליטה על הסדר מיוחד בעקבות התפטרותו של השר לשעבר מאיר פרוש. "האחריות תוטל על הגורמים שיבחרו לפעול באופן עצמאי" במכתב ההתראה, שכותרתו "הבהרה והתראה דחופה - הסדרת היערכות תחבורתית להילולת מירון", מבהיר מועלם כי במצב שבו לא תימסר תשובה סופית עד למועד שנקבע, "הרשות הארצית לתחבורה ציבורית מסירה אחריות מכל היבט הקשור למכירת כרטיסים ולהפעלת מערך התחבורה הציבורית לאירוע, על כל המשתמע מכך". המשמעות המעשית של הצעד, כפי שמפורט במכתב, היא כי "האחריות להפעלת המערך תוטל על הגורמים שיבחרו לפעול באופן עצמאי, לרבות התקשרות עם חברות פרטיות, וללא מעורבות או אחריות מצדנו". מועלם מדגיש כי ההודעה נמסרת "מראש ובמפורש, על מנת שלא תועלה בעתיד כל טענה בדבר היעדר התראה, וכן על מנת למנוע נזק כספי, תפעולי וביטחוני העלול להיגרם".

הרקע: חוק חדש והיערכות מורכבת

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ציין אז כי "יכול להיות שבזמן ההילולה בל"ג בעומר אנחנו נמשיך להיות בזמן של מתיחות ביטחונית ואנחנו עשינו את ההתאמות הנדרשות בהצעת החוק". החוק קובע כי במצב מיוחד בעורף, ראש פיקוד העורף יוכל לקבוע הוראות בנוגע לסגירת שטחים במתחם מירון והגבלת מספר השוהים, ובמקרים קיצוניים אף לקבוע כי לא יתקיים האירוע.

היערכות מקבילה: היתרי כניסה ותמיכות כספיות

במקביל למשבר התחבורתי, משרד ירושלים ומסורת ישראל פרסם את אמות המידה למתן היתרי שהייה מיוחדים במתחם מירון עבור הילולת רשב"י. ההיתרים יינתנו לרבנים ואנשי ציבור בעלי מסורת רב-שנתית, תוך הקפדה על ייצוג שוויוני לקהלים שלהם קשר ייחודי רב שנים להילולה.

בנוסף, המשרד לשירותי דת פרסם קול קורא למועצות הדתיות ברחבי הארץ, במסגרתו יוענקו תמיכות כספיות לעריכת אירועי ל"ג בעומר בעלי אופי תורני. התמיכה מותנית בעמידה בהנחיות פיקוד העורף ובמספר משתתפים מינימלי של 100 לפחות, כאשר משך הפעילות יהיה שעה וחצי לפחות.

השלכות אפשריות על עשרות אלפי מבקרים

משבר התחבורה עלול להשפיע באופן ישיר על עשרות אלפי יהודים המתכננים להגיע להילולת התנא האלוקי. בשנים קודמות, משרד התחבורה הפעיל מערך הסעות מאורגן וממוקד, שכלל אוטובוסים ממגוון יישובים ברחבי הארץ, תוך תיאום הדוק עם גורמי הביטחון ופיקוד העורף.

כעת, ללא הסדר תקציבי ברור, קיים חשש ממשי שאזרחים רבים ייאלצו לארגן הסעות פרטיות באופן עצמאי, מה שעלול להוביל לבלבול תפעולי, עלויות גבוהות יותר, ואף לסיכונים ביטחוניים. מכתב ההתראה של משרד התחבורה מדגיש במפורש את החשש מ"נזק כספי, תפעולי וביטחוני" שעלול להיגרם במצב כזה.

יצוין כי משרד התחבורה הוכיח בחודשים האחרונים יכולת ניהול מרשימה של מערכי תחבורה מורכבים גם בתנאי מלחמה. מנכ"ל המשרד, משה בן זקן, חשף לאחרונה כי כ-180 אלף ישראלים חזרו לארץ במסגרת מבצע 'חזרה בטוחה - כנפי הארי', תוך שמירה על רציפות תפקודית והערכות מצב שוטפות. עם זאת, ללא תקציב מאושר, גם יכולת זו אינה יכולה לבוא לידי ביטוי.