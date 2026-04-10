עולם התעופה מתחיל להראות סימני התאוששות ראשוניים בעקבות ההכרזה על הפסקת האש בלחימה מול איראן. חברת התעופה "בריטיש איירווייז" (British Airways) הודיעה היום (שישי) כי תחדש את טיסותיה לישראל החל מה-1 ביולי.

מדובר בחברת התעופה הבינלאומית הראשונה שמציבה תאריך יעד ברור לחזרה מאז פרוץ המערכה האזורית האחרונה, וזאת חרף המשך הלחימה בחזית הלבנונית והירי לאזורים שונים בארץ.

עם זאת, בחברה מבהירים כי החזרה לנתב"ג לא תהיה מלאה. הפעילות תתבצע במתכונת מצומצמת הכוללת טיסה יומית אחת בלבד, בניגוד לשתי טיסות יומיות שהפעילה החברה בקו תל אביב-לונדון טרם המשבר.

ההחלטה לצמצם את תדירות הטיסות לישראל אינה נקודתית, אלא חלק משינוי אסטרטגי רחב היקף שעורכת "בריטיש איירווייז" בכל אזור המזרח התיכון.

ההשלכות המתמשכות של הלחימה האזורית על הביקוש לטיסות ועל לוחות הזמנים הובילו את החברה לחשב מסלול מחדש. על פי התוכנית העסקית החדשה, החל מה-1 ביולי יופחתו הטיסות גם ליעדים מרכזיים כמו דובאי ודוחה לטיסה יומית אחת בלבד.

בנוסף, הקו לריאד שבסעודיה יצומצם משתי טיסות ביום לטיסה אחת כבר החל מאמצע חודש מאי. הצעד הדרמטי ביותר בגזרה זו הוא החלטת החברה לבטל לצמיתות את קו הטיסות לעיר ג'דה.

השינויים שמובילה ענקית התעופה הבריטית מגיעים לאחר חודשים של שיבושים קשים בתעופה האזרחית הגלובלית. ההסלמה בעימות בין ארצות הברית וישראל לבין איראן הובילה לביטולן של יותר מ-21 אלף טיסות ברחבי העולם. המשבר הביטחוני הוביל לסגירת מרחבים אוויריים, צמצם משמעותית את נתיבי הטיסה הבטוחים בין אירופה לאסיה, והקשה על הפעילות השוטפת של חברות תעופה רבות.

המטוסים שיתפנו כעת בעקבות צמצום הפעילות במזרח התיכון לא יישארו על הקרקע. ב"בריטיש איירווייז" מתכננים להסיט את הקיבולת הזו ליעדים רווחיים ויציבים יותר בעת הנוכחית.

משאבי החברה יועברו להגדלת הפעילות בקווים לניירובי שבאפריקה ולבנגלורו שבהודו, לצד הרחבה כללית של תדירויות הטיסה לערים נוספות בתת-היבשת ההודית, כגון דלהי והיידראבאד.

חברת התעופה, שנאלצה להשעות חלק ניכר מטיסותיה לאזור כבר בסוף חודש פברואר עם פרוץ העימות הרחב, מסרה בהודעתה כי היא ממשיכה לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות הביטחוניות והמדיניות במזרח התיכון. החברה ציינה כי היא פועלת להציע פתרונות וחלופות הולמות לנוסעים שתוכניות הטיסה שלהם נפגעו עקב צמצום לוחות הזמנים.

לוח הזמנים החדש והמצומצם למזרח התיכון צפוי להישאר בתוקף לאורך כל עונת הקיץ התעופתית, עד ה-24 באוקטובר 2026. בחברה מעריכים כי לאחר מועד זה ייתכנו שינויים נוספים.